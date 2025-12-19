Фредерик Вассер о позитивных моментах в 2025-м: «Пит-стопы, стратегия, надежность. Доволен реакцией «Феррари» на трудности»

Вассер выделил положительные аспекты сезона-2025.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер сообщил об уроках, которые итальянская команда извлечет после сложного года.

«Как бы ни складывался сезон, всегда есть позитивные и негативные моменты. Есть позитивные моменты в 2025 году, но, пожалуй, их меньше, чем негативных.

У нас были хорошие пит-стопы, хорошая стратегия, команда продемонстрировала высокий уровень надежности. Но есть области, где нужно работать гораздо лучше.

В Бахрейне мы начали сезон с отставанием, а затем произошла дисквалификация в Китае , и это поставило нас в трудное положение. Я был вполне доволен реакцией команды, если честно, ведь мы снова оказались конкурентоспособными через три или четыре гонки, показывали хороший темп.

Нам необходимо усвоить то, что любая деталь может иметь огромное значение. Что касается причин дисквалификации, то команде пришлось расплачиваться за это треть сезона», – сказал Фредерик.

Макс Ферстаппен о неудачах Хэмилтона в «Феррари»: «Мне больно на это смотреть»

Фредерик Вассер о проблемах Хэмилтона: «Дело не в еде или климате, просто «Феррари» работает по-другому в сравнении с «Мерседесом»