  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фредерик Вассер о позитивных моментах в 2025-м: «Пит-стопы, стратегия, надежность. Доволен реакцией «Феррари» на трудности»
0

Фредерик Вассер о позитивных моментах в 2025-м: «Пит-стопы, стратегия, надежность. Доволен реакцией «Феррари» на трудности»

Вассер выделил положительные аспекты сезона-2025.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер сообщил об уроках, которые итальянская команда извлечет после сложного года.

«Как бы ни складывался сезон, всегда есть позитивные и негативные моменты. Есть позитивные моменты в 2025 году, но, пожалуй, их меньше, чем негативных.

У нас были хорошие пит-стопы, хорошая стратегия, команда продемонстрировала высокий уровень надежности. Но есть области, где нужно работать гораздо лучше.

В Бахрейне мы начали сезон с отставанием, а затем произошла дисквалификация в Китае, и это поставило нас в трудное положение. Я был вполне доволен реакцией команды, если честно, ведь мы снова оказались конкурентоспособными через три или четыре гонки, показывали хороший темп.

Нам необходимо усвоить то, что любая деталь может иметь огромное значение. Что касается причин дисквалификации, то команде пришлось расплачиваться за это треть сезона», – сказал Фредерик.

Макс Ферстаппен о неудачах Хэмилтона в «Феррари»: «Мне больно на это смотреть»

Фредерик Вассер о проблемах Хэмилтона: «Дело не в еде или климате, просто «Феррари» работает по-другому в сравнении с «Мерседесом»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
logoФредерик Вассер
Гран-при Китая
Гран-при Бахрейна
logoФормула-1
logoФеррари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Экс-пилот NASCAR Биффл погиб в авиакатастрофе вместе с семьей
28 минут назад
Фредерик Вассер о проблемах Хэмилтона: «Дело не в еде или климате, просто «Феррари» работает по-другому в сравнении с «Мерседесом»
55 минут назад
График презентаций болидов 2026 года – с датами определились 8 команд из 11
сегодня, 07:18
«Феррари» покажет болид-2026 23 января
сегодня, 07:07
Гослинг, Питт или Фассбендер: кто из них прошел «24 часа Лемана»?
вчера, 20:50Тесты и игры
Эксперт Sky Sports Коллинз назвала Пиастри гонщиком года, ее коллеги – Ферстаппена
вчера, 18:50
Макс Ферстаппен о неудачах Хэмилтона в «Феррари»: «Мне больно на это смотреть»
вчера, 18:23
Жак Вильнев об освистывании Норриса: «Что не так с людьми? Стыдно»
вчера, 17:45
Макс Ферстаппен: «Ред Булл» не проиграл титул – по сезону шансов толком не было»
вчера, 17:10
Гельмут Марко: «Ферстаппен больше во мне не нуждается. Макс сам столько всего знает»
вчера, 16:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10