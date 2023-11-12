«В тот момент казалось, что команда вообще перестанет существовать». Дженсон Баттон перед сезоном-2009 пытался перейти в «Ред Булл»

Теги Дженсон Баттон Кристиан Хорнер Ред Булл Росс Браун Формула-1 Браун Авто

Баттон в 2009 году мог оказаться в «Ред Булл».

Чемпион «Формулы-1» 2009 года поделился воспоминаниями о победном сезоне и о том, что мог начать его в составе совсем другой команды.

Росс Браун создал одноименную команду, купив права у покинувшей чемпионат «Хонды» за 1 фунт, а затем ему удалось сконструировать крайне удачный болид. Дженсон Баттон выиграл чемпионат, а Рубенс Баррикелло помог Баттону также выиграть для «Брауна» Кубок конструкторов.

Уже в сезоне-2010 команда «Браун» была продана «Мерседесу»

По словам Баттона, после ухода «Тойоты» и полной неопределенности относительно будущего команды, он обратился к Кристиану Хорнеру.

«Я пытался выбраться оттуда, поскольку в тот момент казалось, что команда вообще перестанет существовать. Так что я попросил своего менеджера поговорить с Кристианом Хорнером о месте либо в основной, либо в молодежной команде. Но Хорнер ответил: «Нет, у нас уже подписаны все контракты».

После этого нам оставалось лишь постараться сохранить нашу команду. И, разумеется, одной из главных причин этого стал приход Росса Брауна, который купил команду за 1 фунт, и за счет своих лидерских качеств построил отличный коллектив.

На создание машины потратили много денег. Такой уровень выступлений в 2009 году не был случайным, но потом нам пришлось менять поставщика двигателей, и ребята просто прекрасно поработали, сумев внедрить в конструкцию болида другую силовую установку.

Мы отправились на тесты, и сразу же оказались быстрее всех. Хотя начали тесты позже других. Тогда у нас что-то щелкнуло и мы поняли, что могли построить действительно что-то очень быстрое», – рассказал Баттон.

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3 комментария

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Фанат спорта01
Ответ Paninaro
А ведь тогда Рубенс имел бы шанс стать чемпионом.)
вместо Баттона был бы другой пилот и он бы тоже выиграл у вторикелло.
+1
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ЭЮЯ
Ответ Фанат спорта01
вместо Баттона был бы другой пилот и он бы тоже выиграл у вторикелло.
Кто именно? Скот Спид?
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