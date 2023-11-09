«Феррари» представила красно-белые комбинезоны для Гран-при Лас-Вегаса

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер стиль Гран-при Лас-Вегаса Авто

«Феррари» показала особую форму для первого в истории Гран-при Лас-Вегаса.

В США Шарль Леклер и Карлос Сайнс выступят в преимущественно красно-белых комбинезонах.

Этап состоится с 16 по 18 ноября.

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Фото: соцсети команды «Феррари»

7 комментариев

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Дмитрий Кутузов
КБ давно их спонсирует, судя по работе стратегов.
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Maverick_71
Если бы расцветка формы хоть как-то влияла на результаты..
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Minuvert
Учитывая что это Вегас можно было сделать красное/черное
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Gonshic
для фанов и пилотов команды стараются, чтобы и те, и другие хоть что-то положительное испытывали
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Maverick_71
Ответ Minuvert
Учитывая что это Вегас можно было сделать красное/черное
Да, можно было и так..
Но у Фур получается всегда зеро..
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