«Феррари» представила красно-белые комбинезоны для Гран-при Лас-Вегаса

«Феррари» показала особую форму для первого в истории Гран-при Лас-Вегаса.

В США Шарль Леклер и выступят в преимущественно красно-белых комбинезонах.

Этап состоится с 16 по 18 ноября.

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Фото: соцсети команды «Феррари»