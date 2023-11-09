«Феррари» представила красно-белые комбинезоны для Гран-при Лас-Вегаса
«Феррари» показала особую форму для первого в истории Гран-при Лас-Вегаса.
В США Шарль Леклер и Карлос Сайнс выступят в преимущественно красно-белых комбинезонах.
Этап состоится с 16 по 18 ноября.
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