Шарль Леклер о невезении: «Может, отправиться в паломничество в Лурд»

Теги Гран-при Бразилии Феррари Формула-1 Гран-при Мексики Шарль Леклер Авто

Леклер решил обратиться к высшим силам на фоне невезения.

На Гран-при Сан-Паулу Шарль Леклер врезался в барьеры на прогревочном круге из-за отказа болида «Феррари».

Рассуждая о поломке в Бразилии, монегаск сообщил, что может отправиться во французский Лурд – крупный центр паломничества для католиков.

«Сначала я потерял гидравлику рулевого управления, после чего заблокировались задние колеса из-за включения безопасного режима двигателя, и я оказался в стене. Я ничего не мог поделать. Я разозлился: не повезло, потому что в этот уик-энд мы все сделали ради хорошего выступления в гонке, а в итоге я сошел после всего лишь трех поворотов. Это обидно. С меня хватит.

Не сказать, что мне сильно везет в этом сезоне. Может, отправиться в паломничество в Лурд. Не знаю, что делать. Я могу лишь хорошо проявлять себя в машине. Когда я снова надену шлем, то выложусь на 150 процентов, на меня можно рассчитывать. Сейчас мне обидно. Мы обсудим ситуацию с командой.

Все это невезение… Я пытался перезапустить машину, но не мог. В итоге ее увезли, и мне не разрешили провести рестарт [после периода красных флагов]. Вот так все сложилось», – заключил Леклер.

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Леклер врезался в барьеры на прогревочном круге из-за отказа гидравлики и сошел перед стартом Гран-при Сан-Паулу

5 комментариев

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Savardus
Можно как угодно относиться к Леклеру как к гонщику, но то, что Феррари последние два года максимально засаживает его - это факт.
+12
-5
+7
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whoisme
Уже хорошо что в квале сухую резину поставили. Год назад был мем про башню из колес и единственный не на сликах)
+4
-1
+3
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Роман
Ответ Savardus
Можно как угодно относиться к Леклеру как к гонщику, но то, что Феррари последние два года максимально засаживает его - это факт.
итальянский цирк среди персонала
+2
-1
+1
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