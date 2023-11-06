Шарль Леклер о невезении: «Может, отправиться в паломничество в Лурд»

Леклер решил обратиться к высшим силам на фоне невезения.

На Гран-при Сан-Паулу Шарль Леклер врезался в барьеры на прогревочном круге из-за отказа болида «Феррари».

Рассуждая о поломке в , монегаск сообщил, что может отправиться во французский Лурд – крупный центр паломничества для католиков.

«Сначала я потерял гидравлику рулевого управления, после чего заблокировались задние колеса из-за включения безопасного режима двигателя, и я оказался в стене. Я ничего не мог поделать. Я разозлился: не повезло, потому что в этот уик-энд мы все сделали ради хорошего выступления в гонке, а в итоге я сошел после всего лишь трех поворотов. Это обидно. С меня хватит.

Не сказать, что мне сильно везет в этом сезоне. Может, отправиться в паломничество в Лурд. Не знаю, что делать. Я могу лишь хорошо проявлять себя в машине. Когда я снова надену шлем, то выложусь на 150 процентов, на меня можно рассчитывать. Сейчас мне обидно. Мы обсудим ситуацию с командой.

Все это невезение… Я пытался перезапустить машину, но не мог. В итоге ее увезли, и мне не разрешили провести рестарт [после периода красных флагов]. Вот так все сложилось», – заключил Леклер.

Фредерик Вассер: «Система отключила гидравлику и мотор Леклера. Никакой вины Шарля в аварии нет»

Леклер врезался в барьеры на прогревочном круге из-за отказа гидравлики и сошел перед стартом Гран-при Сан-Паулу