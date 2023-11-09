Росс Браун: «Хотел бы увидеть в «Ред Булл» более конкурентоспособного пилота, чем Перес. Росберг и Хэмилтон выдали прекрасный сезон, несмотря на доминирование «Мерседеса»
Росс Браун хотел бы более сильного напарника в пару к Ферстаппену в «Ред Булл».
Бывший босс команд «Формулы-1» Росс Браун, до 2022 года занимавший пост технического директора серии, напомнил, что в период наибольшего доминирования «Мерседеса» Льюису Хэмилтону противостоял Нико Росберг, дважды доводивший борьбу за титул до последней гонки в 2014-м и 2016-м. Серхио Перес, по мнению Росса, не справляется с данной задачей из-за громадного отставания от Макса Ферстаппена.
«Несмотря на такое доминирование, изменения со временем будут. И мы видим первые признаки. «Макларен» с Норрисом и иногда Пиастри стучится в дверь, заставляет напрячься, скажем так.
У лидера есть преимущество: он может раньше приступать к проектированию болида на следующий сезон. Поэтому доминирование иногда продолжается несколько лет.
Честно говоря, я бы хотел увидеть кого-то более конкурентоспособного в другой машине, потому что Серхио, увы, почти не соперничает с Максом.
Даже если есть доминирующая машина, напарник может дать бой. Вспоминается Росберг и Хэмилтон – прекрасный сезон, несмотря на доминирование «Мерседеса», – сообщил Браун в беседе с TalkSport.
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