Росс Браун: «Хотел бы увидеть в «Ред Булл» более конкурентоспособного пилота, чем Перес. Росберг и Хэмилтон выдали прекрасный сезон, несмотря на доминирование «Мерседеса»

Теги Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Нико Росберг Росс Браун Формула-1 Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Росс Браун хотел бы более сильного напарника в пару к Ферстаппену в «Ред Булл».

Бывший босс команд «Формулы-1» Росс Браун, до 2022 года занимавший пост технического директора серии, напомнил, что в период наибольшего доминирования «Мерседеса» Льюису Хэмилтону противостоял Нико Росберг, дважды доводивший борьбу за титул до последней гонки в 2014-м и 2016-м. Серхио Перес, по мнению Росса, не справляется с данной задачей из-за громадного отставания от Макса Ферстаппена.

«Несмотря на такое доминирование, изменения со временем будут. И мы видим первые признаки. «Макларен» с Норрисом и иногда Пиастри стучится в дверь, заставляет напрячься, скажем так.

У лидера есть преимущество: он может раньше приступать к проектированию болида на следующий сезон. Поэтому доминирование иногда продолжается несколько лет.

Честно говоря, я бы хотел увидеть кого-то более конкурентоспособного в другой машине, потому что Серхио, увы, почти не соперничает с Максом.

Даже если есть доминирующая машина, напарник может дать бой. Вспоминается Росберг и Хэмилтон – прекрасный сезон, несмотря на доминирование «Мерседеса», – сообщил Браун в беседе с TalkSport.

Питер Уиндзор: «Перес должен был побеждать Алонсо. Я миллион раз защищал Серхио, но «Ред Булл» нужно задуматься о замене, возможно»

Дэймон Хилл о Ферстаппене: «Гонки, в которых побеждаешь с огромным отрывом, не такие уж сложные. Даже фанаты Макса хотят борьбы, полагаю»

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тима Тимощенко
росберг был технически подкован и мог компенсировать нехватку скорости по сравнению с хэмилтоном, плюс в борьбе хоть и со старым шумахером (а мы видим на примере алонсо, что он ещё способен демонстрировать скорость) но всё же чемпионом росберг показал себя, плюс в мерсах как никак но давали бороться гонщикам, в ред булее такого нет впринципе пока есть чистый первый номер, вообщем у переса нет ничего и условия для него максимально неудобные отсюда и борьбы нет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
felipe89
Ага, чтобы морально выгореть, как Нико? Росбергу и Хэму давали хоть бороться, не говоря уже о подготовке, от этапа к этапу, даже доходило до аварий. Росберг даже подстроился под джетлаги, и легче было переносить смену часовых поясов. Учитывал любую мелочь. Чтобы победить Макса, нужны равные условия. Но что-то я сомневаюсь, что в Ред Булл, когда-то такое будет - сразу вспоминается Марк Уэббер и скандальный мульти 21, с Феттелем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mittermeyer
Ну какая же чушь, приводить в пример противостояние Хэмилтона и Росберга, когда речь заходит про конкурентоспособность напарников Макса. Хэмилтон бездарь, неудивительно что он проигрывал сезоны середнякам по типу Баттона или Росберга, его уровень это Кова или Ботя. Будь Хэмилтон так же талантлив как Макс никакой бы истории с Росбергом не случилось бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий