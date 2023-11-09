Росс Браун: «Хотел бы увидеть в «Ред Булл» более конкурентоспособного пилота, чем Перес. Росберг и Хэмилтон выдали прекрасный сезон, несмотря на доминирование «Мерседеса»

Росс Браун хотел бы более сильного напарника в пару к Ферстаппену в «Ред Булл».

Бывший босс команд «Формулы-1» , до 2022 года занимавший пост технического директора серии, напомнил, что в период наибольшего доминирования «Мерседеса» противостоял , дважды доводивший борьбу за титул до последней гонки в 2014-м и 2016-м. , по мнению Росса, не справляется с данной задачей из-за громадного отставания от .

«Несмотря на такое доминирование, изменения со временем будут. И мы видим первые признаки. « » с и иногда стучится в дверь, заставляет напрячься, скажем так.

У лидера есть преимущество: он может раньше приступать к проектированию болида на следующий сезон. Поэтому доминирование иногда продолжается несколько лет.

Честно говоря, я бы хотел увидеть кого-то более конкурентоспособного в другой машине, потому что Серхио, увы, почти не соперничает с Максом.

Даже если есть доминирующая машина, напарник может дать бой. Вспоминается Росберг и Хэмилтон – прекрасный сезон, несмотря на доминирование « », – сообщил Браун в беседе с TalkSport.

Питер Уиндзор: «Перес должен был побеждать Алонсо. Я миллион раз защищал Серхио, но «Ред Булл» нужно задуматься о замене, возможно»

Дэймон Хилл о Ферстаппене: «Гонки, в которых побеждаешь с огромным отрывом, не такие уж сложные. Даже фанаты Макса хотят борьбы, полагаю»