Аэродинамика «Ред Булл» существенно поменяется в 2024-м, болид станет менее восприимчивым к ветру (GdS)

Теги техника Ред Булл Формула-1 Авто

«Ред Булл» серьезно переработает болид к сезону-2024.

По информации La Gazzetta dello Sport, машина «Ред Булл» станет гораздо менее восприимчивой к порывам ветра – актуальный болид RB19 в подобных условиях доминирует в несколько меньшей степени, чем обычно.

Сообщается, что внешне новая машина будет напоминать нынешнюю, однако аэродинамику сильно модифицируют: вертикальная нагрузка станет генерироваться иначе, изменится распределение потоков воздуха. По-другому будет работать и днище благодаря новой архитектуре.

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2 комментария

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Bzz Pvz
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Наконец-то. Может болид рб станет вторым по силе, опередив феррари наконец. Уже не терпится посмотреть, как Макс в новом сезоне на новом болиде разносит😎
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Башмак Нирванов
Ой... А у нас появляются шансы на приличный чемп.
Ведь "лучшее - враг хорошего".
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