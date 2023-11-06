Макс Ферстаппен: «Я сам чуть не уехал с трассы, потому что слишком увлекся борьбой Алонсо и Переса»

Теги Гран-при Бразилии Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен чуть не вылетел с трассы, засмотревшись на сражение Алонсо и Переса.

Пилот «Ред Булл» рассказал, что на последних кругах гонки сильно сбросил скорость и с большим интересом наблюдал за борьбой Фернандо Алонсо и Серхио Переса за третье место. И в результате даже чуть не вылетел с трассы.

«Последние несколько кругов я смотрел на экраны – я чуть сам не уехал с трассы, когда увидел их борьбу на прямой.

В четвертом повороте я правда чуть просто не уехал по прямой, за пределы трассы, потому слишком увлекся и смотрел на экраны. Борьба была очень плотной, на двух последних кругах они обменялись позициями, ситуация постоянно менялась. Отличные гонки.

Для нас же, к счастью, гонка прошла хорошо. Мы хорошо стартовали, у нас была хорошая стратегия, мы вовремя проводили пит-стопы. На «софте», да и на «медиуме» тоже, Ландо Норрису удавалось неплохо держаться, но на последних 5-10 кругах отрезка мне удавалось отрываться», – рассказал Ферстаппен.

Героическая битва Алонсо с Пересом за подиум: обгоны на последних кругах, фотофиниш – 0,053 секунды!

4 комментария

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Karra
Макс чуть вискарь не расплескал от такого зрелища
+5
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+5
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Schiaff1no
Поставьте вы ему уже телевизор в кокпит наконец, ироды
+4
0
+4
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うちはイタチ
Максу у Деда ещё учиться и учиться! чуть не улетел с трассы, в то время как Дед рулит, смотрит и ещё советы даёт)))
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