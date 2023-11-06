Макс Ферстаппен: «Я сам чуть не уехал с трассы, потому что слишком увлекся борьбой Алонсо и Переса»

Ферстаппен чуть не вылетел с трассы, засмотревшись на сражение Алонсо и Переса.

Пилот « » рассказал, что на последних кругах гонки сильно сбросил скорость и с большим интересом наблюдал за борьбой и за третье место. И в результате даже чуть не вылетел с трассы.

«Последние несколько кругов я смотрел на экраны – я чуть сам не уехал с трассы, когда увидел их борьбу на прямой.

В четвертом повороте я правда чуть просто не уехал по прямой, за пределы трассы, потому слишком увлекся и смотрел на экраны. Борьба была очень плотной, на двух последних кругах они обменялись позициями, ситуация постоянно менялась. Отличные гонки.

Для нас же, к счастью, гонка прошла хорошо. Мы хорошо стартовали, у нас была хорошая стратегия, мы вовремя проводили пит-стопы. На «софте», да и на «медиуме» тоже, Ландо Норрису удавалось неплохо держаться, но на последних 5-10 кругах отрезка мне удавалось отрываться», – рассказал .

Героическая битва Алонсо с Пересом за подиум: обгоны на последних кругах, фотофиниш – 0,053 секунды!