Подиум Алонсо на фотофинише после аварии с Оконом и слухов о «Ред Булл», сход Леклера перед стартом и другие события бразильского Гран-при

Теги возможные переходы Ален Прост Гран-при США Гран-при Бразилии Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Буэми Брендон Хартли Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Серхио Перес регламент Астон Мартин Джо Сейвард Даниил Квят Рио Хиракава WEC Эстебан Окон Хаас Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ландо Норрис Альпин дайджест автоспорта Майк Эллиот Авто

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий Гран-при Сан-Паулу «Формулы-1» и других гоночных событий за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен выиграл 52-ю гонку и вплотную приблизился к Феттелю, а также улучшил рекорд «Ф-1» по победам за сезон.

Норрис финишировал вторым, Алонсо – третьим, все результаты заезда – здесь.

2. Алонсо отбился от Переса, разменявшись позициями на последнем круге и выиграв 0,053 секунды (даже Серхио понравилось сражение), догнал по подиумам Проста и вышел на четвертое место в истории. После фотофиниша Фернандо рассказал, как ему удалось добиться «феноменального результата» для «Астон Мартин».

3. Норрис стал гонщиком дня, сравнялся с лидером по подиумам без побед и выложил фото с другими призерами: «Два чемпиона мира и я».

4. Леклер врезался в барьеры на прогревочном круге и сошел до гонки, которую должен был начать с первого ряда. По радио Шарль пожаловался на отказ гидравлики, но потом загадочно заявил, что исходная проблема другая.

5. Окон и Алонсо столкнулись в квалификации к спринту, после чего Эстебан влетел в барьеры. Француз обвинил в аварии экс-напарника по «Альпин», судьи никого не наказали. Фернандо прошелся по «незрелому» коллеге: «Он не поменял взгляд на вещи. Не поменялось и то, что он позади меня».

6. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Ферстаппен – основную квалификацию и спринт.

7. Драматичное завершение квалификации: крыша трибуны обрушилась из-за сильного дождя и ветра, сессию остановили досрочно. Все кадры с безумной погодой – тут.

8. Потенциальный уход Алонсо из «Астон Мартин» обсуждают в паддоке, сам Фернандо пообещал «последствия» для распространителей информации, Марко предположил, что слухи распустил сам испанец.

Звучали и предположения о трансфере Фернандо в «Ред Булл» на место Переса – чемпионы мира отрицают. Известный журналист Сейвард нашел логику в слухах.

9. Хэмилтон не получил никакого удовольствия от «ужасного» спринта и счастлив, что остались две гонки «с этой штукой» – машиной «Мерседеса»-2023. Льюис считает, что доминирование «Ред Булл» продолжится в ближайшие годы.

10. Глава технического отдела «Мерседеса» Майк Эллиот покинул команду после 11 лет работы.

11. «Хаас» запросил пересмотр итогов Гран-при США из-за нарушений пределов трассы.

12. Квалификации к спринтам могут перенести на пятницу в 2024 году, Перес предложил проводить мини-гонки с реверсивной решеткой.

⏱️ Хроника Гран-при: бесподобная гонка Алонсо в Бразилии. Ферстаппен выиграл, Норрис на подиуме

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу

🏍️ Результаты других серий

«Тойота» Буэми, Хартли и Хиракавы выиграла второй титул WEC подряд, экипаж Квята стал 5-м в LMP2 в последней гонке сезона.

Интересные цитаты

Тото Вольфф: «Непростительный уровень выступлений. Это было ужасно»

Гельмут Марко: «Борьба между Пересом и Алонсо вышла действительно захватывающей. Это правильный Чеко»

Андреа Стелла: «Шедевр Норриса напомнил о победе Алонсо в Валенсии в 2012-м»

Макс Ферстаппен о ливне в квалификации: «Я никогда не сталкивался ни с чем подобным»

Ален Прост: «Для Ферстаппена достижение отметки в 51 победу – это просто цифра. Когда я был на первом месте, то сразу знал, что мой рекорд побьют»

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Лас-Вегаса «Ф-1» (16-18 ноября).

2. Гран-при Малайзии MotoGP (10-12 ноября).

Главные посты в разделе

Что случилось на Гран-при Бразилии: Леклер в стене еще до старта, «Мерседес» унижен середняками, мегаподиум Алонсо

Героическая битва Алонсо с Пересом за подиум: обгоны на последних кругах, фотофиниш – 0,053 секунды!

Сколько зарабатывают команды «Ф-1»: самая богатая, чемпион, середняк, аутсайдер, игрушка миллиардера

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий