Подиум Алонсо на фотофинише после аварии с Оконом и слухов о «Ред Булл», сход Леклера перед стартом и другие события бразильского Гран-при

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий Гран-при Сан-Паулу «Формулы-1» и других гоночных событий за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен выиграл 52-ю гонку и вплотную приблизился к Феттелю, а также улучшил рекорд «Ф-1» по победам за сезон.

Норрис финишировал вторым, Алонсо – третьим, все результаты заезда – здесь.

2. Алонсо отбился от Переса, разменявшись позициями на последнем круге и выиграв 0,053 секунды (даже Серхио понравилось сражение), догнал по подиумам Проста и вышел на четвертое место в истории. После фотофиниша Фернандо рассказал, как ему удалось добиться «феноменального результата» для «Астон Мартин».

3. Норрис стал гонщиком дня, сравнялся с лидером по подиумам без побед и выложил фото с другими призерами: «Два чемпиона мира и я».

4. Леклер врезался в барьеры на прогревочном круге и сошел до гонки, которую должен был начать с первого ряда. По радио Шарль пожаловался на отказ гидравлики, но потом загадочно заявил, что исходная проблема другая.

5. Окон и Алонсо столкнулись в квалификации к спринту, после чего Эстебан влетел в барьеры. Француз обвинил в аварии экс-напарника по «Альпин», судьи никого не наказали. Фернандо прошелся по «незрелому» коллеге: «Он не поменял взгляд на вещи. Не поменялось и то, что он позади меня».

6. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Ферстаппен – основную квалификацию и спринт.

7. Драматичное завершение квалификации: крыша трибуны обрушилась из-за сильного дождя и ветра, сессию остановили досрочно. Все кадры с безумной погодой – тут.

8. Потенциальный уход Алонсо из «Астон Мартин» обсуждают в паддоке, сам Фернандо пообещал «последствия» для распространителей информации, Марко предположил, что слухи распустил сам испанец.

Звучали и предположения о трансфере Фернандо в «Ред Булл» на место Переса – чемпионы мира отрицают. Известный журналист Сейвард нашел логику в слухах.

9. Хэмилтон не получил никакого удовольствия от «ужасного» спринта и счастлив, что остались две гонки «с этой штукой» – машиной «Мерседеса»-2023. Льюис считает, что доминирование «Ред Булл» продолжится в ближайшие годы.

10. Глава технического отдела «Мерседеса» Майк Эллиот покинул команду после 11 лет работы.

11. «Хаас» запросил пересмотр итогов Гран-при США из-за нарушений пределов трассы.

12. Квалификации к спринтам могут перенести на пятницу в 2024 году, Перес предложил проводить мини-гонки с реверсивной решеткой.

⏱️ Хроника Гран-при: бесподобная гонка Алонсо в Бразилии. Ферстаппен выиграл, Норрис на подиуме

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу

🏍️ Результаты других серий

«Тойота» Буэми, Хартли и Хиракавы выиграла второй титул WEC подряд, экипаж Квята стал 5-м в LMP2 в последней гонке сезона.

Интересные цитаты

Тото Вольфф: «Непростительный уровень выступлений. Это было ужасно»

Гельмут Марко: «Борьба между Пересом и Алонсо вышла действительно захватывающей. Это правильный Чеко»

Андреа Стелла: «Шедевр Норриса напомнил о победе Алонсо в Валенсии в 2012-м»

Макс Ферстаппен о ливне в квалификации: «Я никогда не сталкивался ни с чем подобным»

Ален Прост: «Для Ферстаппена достижение отметки в 51 победу – это просто цифра. Когда я был на первом месте, то сразу знал, что мой рекорд побьют»

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Лас-Вегаса «Ф-1» (16-18 ноября).

2. Гран-при Малайзии MotoGP (10-12 ноября).

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