Ферстаппен улучшил рекорд «Ф-1», одержав 17 побед за сезон
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место по итогам Гран-при Сан-Паулу.
Трехкратный чемпион мира в 17-й раз поднялся на высшую ступень подиума в 2023 году и улучшил рекорд «Формулы-1», установленный гонкой ранее.
Ранее достижение также принадлежало Ферстаппену (15 побед в 2022 году), до этого – Михаэлю Шумахеру и Себастьяну Феттелю (13 побед в 2004-м и 2013-м, соответственно).
Гран-при Сан-Паулу-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Алонсо – 3-й
Ферстаппен выиграл 52-ю гонку в «Ф-1», до Феттеля – одна победа
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