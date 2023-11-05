Ферстаппен улучшил рекорд «Ф-1», одержав 17 побед за сезон

Теги Михаэль Шумахер Гран-при Бразилии Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место по итогам Гран-при Сан-Паулу.

Трехкратный чемпион мира в 17-й раз поднялся на высшую ступень подиума в 2023 году и улучшил рекорд «Формулы-1», установленный гонкой ранее.

Ранее достижение также принадлежало Ферстаппену (15 побед в 2022 году), до этого – Михаэлю Шумахеру и Себастьяну Феттелю (13 побед в 2004-м и 2013-м, соответственно).

Гран-при Сан-Паулу-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Алонсо – 3-й

Ферстаппен выиграл 52-ю гонку в «Ф-1», до Феттеля – одна победа

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14 комментариев

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Мурад Гамидов
Кстати ещё Ред Булл повторил рекорд Мерседес по количеству побед за сезон - 19. Причём, уложившись в меньшее количество гонок - 20 против 21
+6
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+6
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Мурад Гамидов
Теперь у Ферстаппена ещё и рекорд по проценту побед за сезон, и это за две гонки до конца сезона
+3
0
+3
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GODZILLA
Ответ Donbass
Вот и появился самый самовозный чемпион в истории Ф1.
Он уже был с 14 по 20й год))
+2
0
+2
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Дмитрий Фурсов
Ответ Мурад Гамидов
Теперь у Ферстаппена ещё и рекорд по проценту побед за сезон, и это за две гонки до конца сезона
Ну так он может ухудшить этот процент, если проиграет следующие ГП
+1
0
+1
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Donbass
Ответ GODZILLA
Он уже был с 14 по 20й год))
Тогда рекорды не били как сейчас. Смотри объективно на вещи.
+1
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MinkoffS
Ответ Donbass
Вот и появился самый самовозный чемпион в истории Ф1.
Самый стабильный чемпион. Машина у РБ сейчас лучшая - это факт. Команда работает на Макса без ошибок. Но самое главное - сам Макс не совершает ошибок. Он не лезет в безумные атаки, не истерии, не ноет по радио. И Люсьен был бы уже девятикратным чемпионом, если бы не включал периодически режим истерички.
+1
0
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Герман Докторов
GOAT
+1
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Donbass
Вот и появился самый самовозный чемпион в истории Ф1.
+3
-3
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Владимир В.
Ответ Дмитрий Фурсов
Ну так он может ухудшить этот процент, если проиграет следующие ГП
Ниже 77% уже не опуститься и это лучший показатель в истории. Сейчас 85%
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GODZILLA
Ответ Donbass
Тогда рекорды не били как сейчас. Смотри объективно на вещи.
Тогда оба пилота привозили всем, и рекорды били только теперь их перебивают
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0
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Donbass
Ответ GODZILLA
Тогда оба пилота привозили всем, и рекорды били только теперь их перебивают
Значит сейчас самовозка у РБ лучше Мерседесовской
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GODZILLA
Ответ Donbass
Значит сейчас самовозка у РБ лучше Мерседесовской
Нууу пусть будет по твоему))) Адекватные понимают в чем дело)
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Donbass
Ответ GODZILLA
Нууу пусть будет по твоему))) Адекватные понимают в чем дело)
Сомовоз детектед.
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