«Хаас» запросил пересмотр итогов Гран-при США из-за нарушений пределов трассы

Теги Гран-при США ФИА Ред Булл Уильямс Нико Хюлькенберг Формула-1 Серхио Перес регламент Хаас Александр Албон Авто

«Хаас» воспользовался правом запросить пересмотр итогов Гран-при США.

Решение связано с нарушениями пределов трассы. Команда не стала делиться подробностями, однако, вероятно, ее действия вызваны ситуацией в шестом повороте: там гонщики предположительно выезжали за границы трека и избежали наказания.

В частности, пилота «Уильямса» Алекса Албона не стали штрафовать. Стюарды ФИА в своем вердикте признали, что у них не хватает доказательств, а некоторые нарушения могли остаться незамеченными.

Как сообщало издание Auto Motor und Sport, гонщик «Ред Булл» Серхио Перес многократно нарушал лимиты трассы в том же месте. Журналисты выяснили, что в шестом повороте камера видеонаблюдения была установлена неправильно.

«Хаас» обязан предоставить доказательства, которые не были доступны стюардам непосредственно после гонки. В противном случае команде откажут в праве на пересмотр итогов. На первом этапе будет изучено, являются ли доказательства «Хааса» новыми и относящимися к делу, после чего может состояться рассмотрение по существу.

Нико Хюлькенберг в Остине финишировал 11-м и может подняться в очковую зону в случае дополнительных штрафов у соперников.

Гонщик «Ф-1» срезал поворот 20 раз – и без штрафа. Оказывается, судьи фэйлят установку камер для контроля!

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3 комментария

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Paninaro
«Хаас» воспользовался правом запросить пересмотр итогов Гран-при США. - Ну, если такое право есть, всё законно. Перес реально резал в том повороте неоднократно. Удачи Штайнеру.
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Incendier Deafening
Хоть у кого-то яйца есть. Странно, что другие команды протест на планки не сделали. Когда пол пелетона на нелегальных тачках гоняли))
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Minuvert
Юристы Массы на домашней трассе решили потренироваться в составе Хааса
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