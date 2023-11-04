«Хаас» запросил пересмотр итогов Гран-при США из-за нарушений пределов трассы
«Хаас» воспользовался правом запросить пересмотр итогов Гран-при США.
Решение связано с нарушениями пределов трассы. Команда не стала делиться подробностями, однако, вероятно, ее действия вызваны ситуацией в шестом повороте: там гонщики предположительно выезжали за границы трека и избежали наказания.
В частности, пилота «Уильямса» Алекса Албона не стали штрафовать. Стюарды ФИА в своем вердикте признали, что у них не хватает доказательств, а некоторые нарушения могли остаться незамеченными.
Как сообщало издание Auto Motor und Sport, гонщик «Ред Булл» Серхио Перес многократно нарушал лимиты трассы в том же месте. Журналисты выяснили, что в шестом повороте камера видеонаблюдения была установлена неправильно.
«Хаас» обязан предоставить доказательства, которые не были доступны стюардам непосредственно после гонки. В противном случае команде откажут в праве на пересмотр итогов. На первом этапе будет изучено, являются ли доказательства «Хааса» новыми и относящимися к делу, после чего может состояться рассмотрение по существу.
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