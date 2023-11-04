Макс Ферстаппен о ливне в квалификации: «Я никогда не сталкивался ни с чем подобным»

Ферстаппена поразила погода в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Пилот « » взял поул в пятничной квалификации бразильского этапа. При этом третий сегмент закончился досрочно из-за начавшейся грозы.

«Мы выстроились на пит-лейне перед стартом третьего сегмента – и вы могли заметить, что небо было просто черным. Было ощущение по типу «если начнется дождь, то он будет очень сильным». Так что прогревочный круг прошел довольно быстро.

Затем мы начали быстрый круг. Первый сектор по ощущениям был нормальным, а вот оставшийся круг просто шокировал. Думаю, происходившее на протяжении всего круга было связано с дождем. Капли еще не падали на трассу, но ветер серьезно усилился и изменил свое направление в среднем секторе. Болид скользил повсюду.

Я кричал по радио: «Какого черта произошло? У нас нет темпа». Но команда просто сказала мне продолжать атаковать, потому что у всех были проблемы.

Я никогда не сталкивался ни с чем подобным. Это очень сильно повлияло на баланс. Было заметно, что надвигавшаяся погода была довольно экстремальной», – рассказал .

Гран-при Сан-Паулу-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Стролл – 3-й