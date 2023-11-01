Ален Прост: «Для Ферстаппена достижение отметки в 51 победу – это просто цифра. Когда я был на первом месте, то сразу знал, что мой рекорд побьют»

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Просто высказался о 51-й победе Ферстаппена в «Формулы-1».

Победив на Гран-при Мехико, Ферстаппен догнал Проста по победам за карьеру. Теперь Прост и Ферстаппен делят между собой 4-ю строчку за всю историю серии.

При этом именно четырехкратный чемпион в свое время установил данный рекорд, который позже превзошли Себастьян Феттель (53 победы), Михаэль Шумахер (91 победа) и Льюис Хэмилтон (103 победы).

«В истории всего пять человек, которым покорилась отметка с таким количеством побед. Всего пятеро, за всю историю «Формулы-1». Так что мне точно нечего стыдиться и я горжусь тем, что нахожусь в этом списке. Моя история закончена, и она была прекрасной. Теперь уже Макс пишет свою историю и она тоже прекрасна, просто по-своему.

Для Макса достижение отметки в 51 победу – это просто цифра. Когда я сам еще был на первом месте, то прекрасно понимал, что мой рекорд побьют.

Но да, когда твой рекорд превосходят в первый раз – это довольно болезненно (рекорд Проста превзошел Михаэль Шумахер, выиграв Гран-при Венгрии 2001 года). Но даже тогда я знал, что это случится. Михаэль выигрывал все. Да и пять титулов Фанхио для меня ничего не значили. С другой стороны, количество побед не имеет значения. Да, было немного неприятно, он не стоит преувеличивать значимость этого, плакать я точно не собирался. Но да, я бы соврал, если бы сказал, что вообще ничего не почувствовал в тот день», – рассказал Прост.

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2 комментария

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Bzz Pvz
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Макс превзойдёт все рекорды, если продолжит ездить. Он способен завоевывать титулы на любых машинах, выжимать 200% из них. Все остальные действующие пилоты даже на 10% не обладают талантом величайшего Верстаппена. К концу карьеры у Макса должно быть около 20 титулов, я думаю, если не больше
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Anastasia Smelova
Лет через дцать, когда ГП будут (почти) каждую неделю, побить текущие рекорды станет ещё проще.
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