Крыша трибуны обрушилась на Гран-при Сан-Паулу. Квалификацию остановили из-за сильного дождя и ветра
На автодроме Гран-при Сан-Паулу произошло обрушение крыши над трибуной.
Квалификация была остановлена красными флагами примерно за десять минут до запланированного окончания третьего сегмента. Погода резко ухудшилась: над трассой полил сильный дождь с грозами и поднялся ветер.
Как передают в социальных сетях, крыша обрушилась в последнем повороте.
«Меня чуть не обезглавило падающими обломками», – написал Энди Хоун, один из фотографов, работающих на Гран-при.
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. На момент публикации новости «Формула-1» не отреагировала на запрос издания RacingNews365.
Гран-при Сан-Паулу-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Стролл – 3-й
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Фото: соцсети Энди Хоуна
Спринт отменят скорее всего