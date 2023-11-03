Крыша трибуны обрушилась на Гран-при Сан-Паулу. Квалификацию остановили из-за сильного дождя и ветра

Теги происшествия Гран-при Бразилии трассы Формула-1 Авто

На автодроме Гран-при Сан-Паулу произошло обрушение крыши над трибуной.

Квалификация была остановлена красными флагами примерно за десять минут до запланированного окончания третьего сегмента. Погода резко ухудшилась: над трассой полил сильный дождь с грозами и поднялся ветер.

Как передают в социальных сетях, крыша обрушилась в последнем повороте.

«Меня чуть не обезглавило падающими обломками», – написал Энди Хоун, один из фотографов, работающих на Гран-при.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. На момент публикации новости «Формула-1» не отреагировала на запрос издания RacingNews365.

Гран-при Сан-Паулу-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Стролл – 3-й

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Фото: соцсети Энди Хоуна

3 комментария

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Minuvert
Выглядит жутко, лишь бы без последствий для зрителей
+2
0
+2
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Зубы Дзюбы
Короч понятно
Спринт отменят скорее всего
0
0
0
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Юрий Суетин
"примерно за 10 минут до конца третьего сегмента". Когда сегмент всего 12 минут. И гонщики успели проехать быстрые круги. Остановка была за 6 минут до конца, половина сессии закончилась
0
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