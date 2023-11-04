Окона и Алонсо не наказали за столкновение в квалификации к спринту
Стюарды разобрали столкновение Эстебана Окона и Фернандо Алонсо.
Гонщики «Альпин» и «Астон Мартин» дошли до контакта во время квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу, после чего Окон врезался в барьеры.
Судьи сочли, что инцидент стал следствием двух событий: Окон «потерял баланс машины» и выехал широко в третьим повороте, в то время как Алонсо повернул в сторону гоночной траектории и оставил экс-напарнику меньше места.
Ни один из спортсменов не несет преимущественную или полную ответственность за эпизод, сообщили стюарды. Гонщики избежали наказания.
Фернандо Алонсо о столкновении с Оконом: «Просто оказались не в то время не в том месте»
Эстебан Окон: «Многие говорят, что я потерял машину. Но реальность такова, что, если бы справа не было Алонсо, мы бы не столкнулись»
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Простите, а что еще должен делать был Алонсо в левом повороте? Может направо отвернуть, ну чтобы больше места оставить.