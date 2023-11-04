Окона и Алонсо не наказали за столкновение в квалификации к спринту

Стюарды разобрали столкновение и Фернандо Алонсо.

Гонщики « » и « » дошли до контакта во время квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу, после чего Окон врезался в барьеры.

Судьи сочли, что инцидент стал следствием двух событий: Окон «потерял баланс машины» и выехал широко в третьим повороте, в то время как Алонсо повернул в сторону гоночной траектории и оставил экс-напарнику меньше места.

Ни один из спортсменов не несет преимущественную или полную ответственность за эпизод, сообщили стюарды. Гонщики избежали наказания.

Фернандо Алонсо о столкновении с Оконом: «Просто оказались не в то время не в том месте»

Эстебан Окон: «Многие говорят, что я потерял машину. Но реальность такова, что, если бы справа не было Алонсо, мы бы не столкнулись»

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