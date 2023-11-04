Окона и Алонсо не наказали за столкновение в квалификации к спринту

Теги Гран-при Бразилии ФИА Фернандо Алонсо Формула-1 регламент Астон Мартин Эстебан Окон Альпин Авто

Стюарды разобрали столкновение Эстебана Окона и Фернандо Алонсо.

Гонщики «Альпин» и «Астон Мартин» дошли до контакта во время квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу, после чего Окон врезался в барьеры.

Судьи сочли, что инцидент стал следствием двух событий: Окон «потерял баланс машины» и выехал широко в третьим повороте, в то время как Алонсо повернул в сторону гоночной траектории и оставил экс-напарнику меньше места.

Ни один из спортсменов не несет преимущественную или полную ответственность за эпизод, сообщили стюарды. Гонщики избежали наказания.

Фернандо Алонсо о столкновении с Оконом: «Просто оказались не в то время не в том месте»

Эстебан Окон: «Многие говорят, что я потерял машину. Но реальность такова, что, если бы справа не было Алонсо, мы бы не столкнулись»

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3 комментария

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drow elf
в то время как Алонсо повернул в сторону гоночной траектории и оставил экс-напарнику меньше места
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Простите, а что еще должен делать был Алонсо в левом повороте? Может направо отвернуть, ну чтобы больше места оставить.
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ilia rus
Ответ drow elf
в то время как Алонсо повернул в сторону гоночной траектории и оставил экс-напарнику меньше места ------------------- Простите, а что еще должен делать был Алонсо в левом повороте? Может направо отвернуть, ну чтобы больше места оставить.
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うちはイタチ
Ответ ilia rus
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да, тебе не помешает
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ilia rus
Ответ うちはイタチ
да, тебе не помешает
И вам не хворать)
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