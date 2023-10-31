Глава технического отдела «Мерседеса» покинул команду после 11 лет работы

Теги переходы Формула-1 Мерседес Майк Эллиот Авто

«Мерседес» объявил об уходе Майка Эллиота.

Специалист проработал в команде 11 лет и в последнее время занимал должность главы технического отдела, а до этого являлся техническим директором.

«После 11 невероятных лет глава технического отдела Майк Эллиот решил покинуть команду.

Майк был одним из столпов командных успехов, и мы благодарим его за все, что он привнес в команду.

Мы желаем тебе всего наилучшего в следующей жизненной главе, Майк!» – гласит сообщение в социальных сетях «Мерседеса».

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7 комментариев

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sasha333
ну все, не будет никакого возрождения Мерседеса больше
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Luca di Montezemolo
Неожиданно, хоть Эллиот и ответственный за зироподы и слив всего этого цикла, но вроде его переместили на другую должность, что то из мерса только уходят , но никто не приходит, зато команда очень прогрессивная, и увеличила во много раз количество женщин в команде. Жаль за прогрессивность кубки не дают.
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King_X
А мож это и есть один из тех переходов, о которых загадочно говорил Вассер))
Мол, в Ф1 процессы интерны и работа по кадрам ведётся, но ее со стороны не видно и известно станет только в будущем публике ввиду ряда ограничений
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grag68
Ну наверное нет никаких светлых идей по поводу граунда
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Mittermeyer
Ответ sasha333
ну все, не будет никакого возрождения Мерседеса больше
Это не тот, возрождать Мерседес будет Эллисон, а Эллиот отец зероподов а.к.а бездарь
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