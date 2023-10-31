Глава технического отдела «Мерседеса» покинул команду после 11 лет работы
«Мерседес» объявил об уходе Майка Эллиота.
Специалист проработал в команде 11 лет и в последнее время занимал должность главы технического отдела, а до этого являлся техническим директором.
«После 11 невероятных лет глава технического отдела Майк Эллиот решил покинуть команду.
Майк был одним из столпов командных успехов, и мы благодарим его за все, что он привнес в команду.
Мы желаем тебе всего наилучшего в следующей жизненной главе, Майк!» – гласит сообщение в социальных сетях «Мерседеса».
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