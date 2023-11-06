Норрис сравнялся с Хайдфельдом – лидером по подиумам без побед в «Ф-1»

завоевал 13-й подиум в карьере, финишировав вторым на Гран-при Сан-Паулу.

Гонщик « » делит с первое место по количеству подиумов среди пилотов, не завоевавших ни одной победы. Ландо семь раз становился вторым и шесть раз – третьим. В нынешнем году на счету британца семь призовых мест – больше, чем за все остальные сезоны.

, Жан Алези, и Эдди Ирвайн были лидерами по данному показателю с 15 подиумами, однако затем сумели покинуть список, одержав победу в Гран-при.

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