Норрис сравнялся с Хайдфельдом – лидером по подиумам без побед в «Ф-1»

Теги Мика Хаккинен Гран-при Бразилии Макларен Ник Хайдфельд Эдди Ирвайн Формула-1 Жан Алези Ландо Норрис Патрик Депайе Авто

Ландо Норрис завоевал 13-й подиум в карьере, финишировав вторым на Гран-при Сан-Паулу.

Гонщик «Макларена» делит с Ником Хайдфельдом первое место по количеству подиумов среди пилотов, не завоевавших ни одной победы. Ландо семь раз становился вторым и шесть раз – третьим. В нынешнем году на счету британца семь призовых мест – больше, чем за все остальные сезоны.

Патрик Депайе, Жан Алези, Мика Хаккинен и Эдди Ирвайн были лидерами по данному показателю с 15 подиумами, однако затем сумели покинуть список, одержав победу в Гран-при.

«Два чемпиона мира и я». Норрис выложил фото с Алонсо и Ферстаппеном

Норрис был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Сан-Паулу

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mclaren-honda
Не ошибись в квалификации, стартуй с поула - и гонка могла бы сложиться по другому. Алонсо доказал что Ред Булл можно сдержать. Конечно Перес - это не Ферстаппен, но и Макларен посильнее Астон Мартина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий