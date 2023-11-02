Фернандо Алонсо о слухах про переход в «Ред Булл»: «Обязательно удостоверюсь, что без последствий такие действия не останутся»

Алонсо пообещал последствия для распространителей слухов о переходе в «Ред Булл».

Пилот «Астон Мартин» рассказал, что не обращает внимания на неправдоподобные сплетки в соцсетях:

«Все это просто слухи, обычные слухи из паддока – от людей, которые просто веселятся и пытаются набрать побольше подписчиков в соцсетях, ну или что-то такое. Но я в такие игры не играю».

Алонсо, обсуждая данный вопрос на пресс-конференции, также обещал принять меры в отношении распространения подобных слухов, учитывая контекст, подразумевающий неуважение Алонсо по отношению к «Астон Мартин» и стремлению сменить команду:

«Нет, мне все это не нравится. Взять хотя бы присутствующих в этой комнате – я ценю всех вас, поскольку вы профессиональные журналисты, которые далеко не первый год работают в «Формуле-1».

Вы заслужили уважение, заслужили свою репутацию. И так и должно быть. А все слухи, которые распускают люди, которых в этой комнате нет, и которые просто делают это ради забавы…ну, лично мне это не кажется смешным, потому что они играются с судьбами других людей.

Разумеется, именно это они в итоге и делают (вызывают сомнения в преданности Алонсо своей команде), но я обязательно удостоверюсь, что без последствий такие действия не останутся.

Понятно, что сейчас наша команда не так конкурентоспособна, как нам бы хотелось. И мы все стараемся вывести команду на высокий уровень выступлений, который пока мы не демонстрируем.

Но мы продолжаем анализировать работу обновлений, подготовленных за последнее время. Здесь, в Бразилии, нас снова ждет формат уик-энда со спринтом, и у нас будет не так много времени для экспериментов, как на двух последних Гран-при.

Понятно, что мы не слишком довольны текущим положением вещей. Ни Майк Крак, ни кто-либо другой в «Астон Мартин» не доволен нашей текущей формой. И в то же время, как я уже говорил пару гонок назад, всего два года назад в «Астон Мартин» работало всего 250 сотрудников, а сейчас мы находимся в переходной фазе и стремимся к тому, чтобы у нас работало до 800 сотрудников, с новой базой и так далее.

В этом году у нас семь подиумов, мы набрали на 200 очков больше, чем в прошлом сезоне. Нет, конечно, мы не можем быть довольны текущей формой команды, но не стоит излишне драматизировать ситуацию, учитывая то, что сезон-2023 сложился для нас просто потрясающе».

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