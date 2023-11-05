«Тойота» Буэми, Хартли и Хиракавы выиграла второй титул WEC подряд, экипаж Квята стал 5-м в LMP2 в последней гонке сезона

, и Рио Хиракава во второй раз подряд стали чемпионами мира по гонкам на выносливость ( ) в составе «Тойоты».

Машина №8 финишировала первой в заключительной гонке сезона – «8 часов Бахрейна». Второй стала « » №7 (Майк Конвей, , Хосе-Мария Лопес), третьей – «Феррари» №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен).

Буэми и Хартли стали четырехкратными чемпионами мира, Хиракава – двукратным.

В зачете LMP2 победу в гонке одержали Риу Андраде, Луи Делетраз и Роберт Кубица, выступающие за «ВРТ» и выигравшие титул в своей категории. Даниил Квят, Дориан Пен и Мирко Бортолоти («Према») заняли пятое место, по итогам сезона Квят и Пен расположились на девятой строчке.

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