Льюис Хэмилтон о болиде-2023: «Слава богу, что остались две гонки с этой штукой»

Теги Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон рад, что скоро расстанется с машиной «Мерседеса» 2023 года.

После восьмого места на Гран-при Сан-Паулу Льюису Хэмилтону напомнили, что ему предстоит провести всего две гонки за рулем W14, на что британец отреагировал с улыбкой.

«Слава богу!

По ощущениям гонка не настолько кошмарная, как вчера. Вчера у меня в буквальном смысле не осталось шин, они были изношены в ноль.

Кажется, сегодня я провел гонку лучше, если говорить о контроле покрышек, делал все, на что способен. Но машина – в какие-то моменты она работает, в какие-то нет, очень нестабильно себя ведет по ходу круга. Надо разобраться, в чем дело. Кроме того, мы были очень медленными на прямых и по меньшей мере скользили в поворотах. Гонка, о которой хочется забыть, но, надеюсь, она позволит извлечь много уроков.

Болид очень непредсказуемый. Я о том, что в один уик-энд или в одной сессии ощущения хорошие, а потом все иначе. Уверен, мы все изучим и обнаружим, что можно делать по-другому, но с одной сессией [свободных заездов] ты оказываешься в сложном положении.

Тем не менее, я горжусь командой, которая проводила свою работу, не опускала голову – именно это нам нужно продолжать делать. Просто двигаться вперед.

Остались две гонки с этой штукой. Надеюсь, больше пилотировать ее не буду», – заявил пилот «Мерседеса».

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19 комментариев

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Alex Sin
Самовозка кончилась а побеждать на "штуке" Льюис не умеет. Печально.(
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Donbass
Ответ Alex Sin
Самовозка кончилась а побеждать на "штуке" Льюис не умеет. Печально.(
А кто умеет побеждать на корыте? Может Алонсо? Что то не припомню такого. Или может "суперталант" Расселл пилотирует лучше это корыто? Также нет. Эх, как не пытался ты унизить Лью но никах не вышло! ЛОЛ
+18
-6
+12
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Илья Такой
Не знаю, не знаю Фернандо и на поболее ведре с болтами показывает ЗРЕЛИЩЕ!!! По другому и не назвать Легенда☝️
+20
-9
+11
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Donbass
Ответ Илья Такой
Не знаю, не знаю Фернандо и на поболее ведре с болтами показывает ЗРЕЛИЩЕ!!! По другому и не назвать Легенда☝️
Это да, особенно в Остине и Мехико такое "зрелище" выдавал Алонсо! ЛОЛ
+14
-5
+9
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TravenS
Ответ Vladimir Chistyakov
Люди стараются , работают, не спят ночами, что бы ты , Льюс , хотя бы на подиумы приезжал. А ты так высказываешься, будто болид дно и весь труд людей втаптываешь в грязь. Да , болид не самый быстрый, но радуйся , что хоть так
С чего бы это они ночами не спят? Информация от бабок около подъезда? Да и как бы с их ресурсами построить такое ведро это ужасный результат, оттого и хвалить не за что. Вот уж кто-кто, а Льюис всегда поддерживает команду, но бесконечно делать это бессмысленно, нужно, чтобы они действительно начали пахать, а не чаи на заводе гонять
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Donbass
Ответ sir_shir
когда-нибудь мы все так скажем за пару гонок до пенсии капризной дивы!
Ты расист или завистник?
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Donbass
Ответ Vladimir Chistyakov
Люди стараются , работают, не спят ночами, что бы ты , Льюс , хотя бы на подиумы приезжал. А ты так высказываешься, будто болид дно и весь труд людей втаптываешь в грязь. Да , болид не самый быстрый, но радуйся , что хоть так
Радоваться что конструкторы не могут совладать с граунд-эффектом? Он что мазохист?
+7
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Minuvert
Ответ Donbass
Ну если ты не демонстрируешь результатов то будь добр воспринимай то что нужно помогать команде, а не вредить ей и своему напарнику. С таким подходом к Расселла нету будущего в команде. Жаль что у Льюиса мягкий характер, а то бы потребовал , как Максиг, себе надёжного оруженосца, а не пакостника. Я себе даже представить не могу что бы сделали с Пересом если бы врезался в Максига или не пропустил его на победу. Хотя мы сейчас видим где Чеко после того как посмел немного выдавить Максига с трассы в Австрии.
Ну да, Хэмилтон напарнику не вредит, не выносит, всегда пропускает, когда темп у него ниже и не подставляет под атаки других гонщиков.
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Givi Shotadze
Льюис ещё очень корректен.
Макларен едет и этот прогресс по ходу сезона, Астон разобрался ..... , только Мерс ищет путь и пока балансирует между гонкой и квалой.
Быки ведут игру, бросая Переса в середину пелотона, а на самом деле прячут запас минимум десяток в шесть. То как тапок уезжает, беспрецедентно. Ни одной проблемы за сезон.
Главное что потерял Мерседес это инициатива - дали судьям забрать титул у Льюиса и в новый регламент вошли с оригинальной, но ошибочной концепцией .
Если новый сезон радикально не прибавят, то это будет тотальным поражением...
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Donbass
Конструкторскому отделу Мерседеса - незачет. Нужно команде больше разнообразия вносить и меньше профессионализма в персонал и тогда результаты придут быстрее.
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Donbass
Ответ Minuvert
Рассел только в этом году начал пакостить когда понял, что его задвигать стали.
Ну если ты не демонстрируешь результатов то будь добр воспринимай то что нужно помогать команде, а не вредить ей и своему напарнику. С таким подходом к Расселла нету будущего в команде. Жаль что у Льюиса мягкий характер, а то бы потребовал , как Максиг, себе надёжного оруженосца, а не пакостника. Я себе даже представить не могу что бы сделали с Пересом если бы врезался в Максига или не пропустил его на победу. Хотя мы сейчас видим где Чеко после того как посмел немного выдавить Максига с трассы в Австрии.
+3
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EconomistGl
Ответ Donbass
Ты расист или завистник?
Он хейтер обыкновенный)
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Vladimir Chistyakov
Люди стараются , работают, не спят ночами, что бы ты , Льюс , хотя бы на подиумы приезжал. А ты так высказываешься, будто болид дно и весь труд людей втаптываешь в грязь. Да , болид не самый быстрый, но радуйся , что хоть так
+13
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Minuvert
Ответ Donbass
А кто умеет побеждать на корыте? Может Алонсо? Что то не припомню такого. Или может "суперталант" Расселл пилотирует лучше это корыто? Также нет. Эх, как не пытался ты унизить Лью но никах не вышло! ЛОЛ
Как бы там ни было, но Рассел на этом корыте гонку выигрывал
+6
-5
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Donbass
Ответ Minuvert
Как бы там ни было, но Рассел на этом корыте гонку выигрывал
Случайности бывают. И Льюис мог бы выиграть хоть один гран-при если бы у него был напарник-помощник, а не вредитель.
+7
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Minuvert
Ответ Donbass
Случайности бывают. И Льюис мог бы выиграть хоть один гран-при если бы у него был напарник-помощник, а не вредитель.
Рассел только в этом году начал пакостить когда понял, что его задвигать стали.
+4
-3
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Donbass
Ответ Alex Sin
Рассел в прошлом году. Ну а Льюис он же 6 титулов в мерсе на скилле а не на самовозке взял(так писали здесь долгие годы его фанаты), поэтому должен брать победы на корыте.
Никто на чистом скилле не выигрывает гонки. Алонсо не даст соврать.
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