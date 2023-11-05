Льюис Хэмилтон о болиде-2023: «Слава богу, что остались две гонки с этой штукой»

Хэмилтон рад, что скоро расстанется с машиной «Мерседеса» 2023 года.

После восьмого места на Гран-при Сан-Паулу Льюису Хэмилтону напомнили, что ему предстоит провести всего две гонки за рулем W14, на что британец отреагировал с улыбкой.

«Слава богу!

По ощущениям гонка не настолько кошмарная, как вчера. Вчера у меня в буквальном смысле не осталось шин, они были изношены в ноль.

Кажется, сегодня я провел гонку лучше, если говорить о контроле покрышек, делал все, на что способен. Но машина – в какие-то моменты она работает, в какие-то нет, очень нестабильно себя ведет по ходу круга. Надо разобраться, в чем дело. Кроме того, мы были очень медленными на прямых и по меньшей мере скользили в поворотах. Гонка, о которой хочется забыть, но, надеюсь, она позволит извлечь много уроков.

Болид очень непредсказуемый. Я о том, что в один уик-энд или в одной сессии ощущения хорошие, а потом все иначе. Уверен, мы все изучим и обнаружим, что можно делать по-другому, но с одной сессией [свободных заездов] ты оказываешься в сложном положении.

Тем не менее, я горжусь командой, которая проводила свою работу, не опускала голову – именно это нам нужно продолжать делать. Просто двигаться вперед.

Остались две гонки с этой штукой. Надеюсь, больше пилотировать ее не буду», – заявил пилот « ».

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