Шарль Леклер: «Я знаю причину аварии, но не могу вдаваться в детали. Не думаю, что проблема в гидравлике»

Леклер пояснил аварию на прогревочном круге перед стартом Гран-при Сан-Паулу.

Гонщик « » врезался в барьеры и сошел. По радио монегаск сообщил об отказе гидравлики, однако истоки проблемы иные, заявил он впоследствии.

«Когда я потерял рулевое управление, то поехал прямо, потому что гидравлики не было. Не думаю, что проблема в гидравлике. Я знаю, в чем дело, но не могу вдаваться в детали.

Потом что-то было с двигателем, из-за чего я заблокировал задние колеса, развернулся и ударился в барьеры. Я ничего не мог поделать», – заявил Леклер.

Шарль ответил на вопрос о том, есть ли связь между его ситуацией и проблемами с гидравликой, которые настигли в :

«Я не вдавался в детали, общаясь с ребятами, но, насколько они поняли, проблема совершенно другая, это не то же, что случилось с Карлосом».

Леклер врезался в барьеры на прогревочном круге из-за отказа гидравлики и сошел перед стартом Гран-при Сан-Паулу

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