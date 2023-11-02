Джо Сейвард: «В приглашении Алонсо есть смысл для «Ред Булл». Возможно расторжение контракта Переса без компенсации»

Приглашение Алонсо стало бы логичным ходом «Ред Булл», считает Сейвард.

Британский журналист Джо Сейвард проанализировал слухи о том, что пилот «Астон Мартин» может в 2024 году занять место в «Ред Булл». Кроме того, Сейвард предположил, что чемпионы «Формулы-1» могут избавиться от Переса бесплатно при определенных обстоятельствах.

«Я думал [о том, как « » выкупила у «Ред Булл» контракт ] в тот момент, когда известный испанский журналист «Ф-1» [Альберт Фабрега] заявил, что впечатлен слухом, который ему передали в воскресенье вечером, но решил ничего не рассказывать. Спустя небольшое количество времени начали звучать предложения из Испании, что Алонсо может снова причудливо сработать ногами и не остаться в «Астон Мартин» в 2024-м, хотя он предположительно подписал «многолетний контракт». Говорят, что он может оказаться в «Ред Булл» в следующем году.

Это усилило бы чемпионскую команду и стало бы ударом торпеды для соперников из «Астон Мартин». Двойной успех. Зеленый коллектив сильно сдал в этом году после впечатляющего старта, и трудно представить, что сделает шаг вперед и поведет команду к славе. Лучшим пилотом с опытом стал бы… Серхио Перес.

Кто знает, возможно ли это с точки зрения контрактов, но многолетние соглашения традиционно включают в себя опции. Когда Фернандо подписали в «Астон Мартин», команда нуждалась в нем больше, чем он в ней… так что, пожалуй, он получил те условия, которые хотел. Вполне уверен, что он захотел бы обеспечить стратегию выхода на случай несущественного прогресса команды.

В таком решении есть смысл для «Ред Булл», потому что Перес не делает то, что должен. Несмотря на то, что возрожденный смотрится достаточно хорошо, пригласить Фернандо, пожалуй, лучше. «Ред Булл» пришлось бы заняться отношениями между гонщиками, так как с Алонсо бывает непросто, но ему 42 года, и он не останется в команде вечно… Поэтому он соответствовал бы всем требованиям до того момента, как «Ред Булл» не найдет кого-то помоложе.

Возможно, даже нет необходимости выкупать контракт Переса, зарабатывающего, как сообщали, около восьми миллионов долларов в год. Сегодня сделки обычно включают в себя опции, завязанные на результатах относительно напарника. После Гран-при Мехико 240 очков Серхио соответствуют 48,8 процента от 491 баллов . Если Перес по контракту должен заработать как минимум 50 процентов от очков партнера по команде, то должна быть возможность расторжения без компенсации. Это спекуляции, но основанные на логике контрактов.

Популярность Переса играет в его пользу, конечно, однако решение «Ред Булл» посадить Даниэля Риккардо в « » многие восприняли как попытку понять, станет ли Даниэль хорошей заменой Переса. Тот факт, что Даниэль переквалифицировал Серхио в , является существенным, ведь очевидно, что машина «Альфа Таури» хуже «Ред Булл». Затем Перес попал в аварию в первом повороте, пытаясь провернуть довольно отчаянный маневр, в то время как Даниэль смог финишировать седьмым и позволил «Альфа Таури» подняться с десятой на восьмую позицию в Кубке конструкторов.

Откажется ли «Ред Булл» от предложения со стороны Алонсо? Такой ход в некоторой степени взорвал бы рынок пилотов, и большинство людей были бы счастливы понаблюдать, сможет ли Фернандо дать бой Ферстаппену, если команда продолжит доминировать в следующем году так же, как сегодня.

Если посмотреть на цифры, все сходится. Разница между выплатами чемпионам и команде на втором месте составляет около десяти миллионов, хотя могут быть дополнительные бонусы, о которых мы не знаем – к примеру, за несколько Кубков конструкторов подряд. Другими словами, избавиться от Переса дешевле, чем финишировать вторыми в командном зачете 2024 года из-за того, что он заработает недостаточное количество очков», – поделился рассуждениями Джо.

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