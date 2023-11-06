Гельмут Марко: «Борьба между Пересом и Алонсо вышла действительно захватывающей. Это правильный Чеко»

Теги Гран-при Бразилии Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Марко понравилась борьба Переса с Алонсо на Гран-при Сан-Паулу.

Советник «Ред Булл» отметил, что несмотря на поражение Переса в борьбе с Алонсо и упущенный подиум остался доволен выступлением мексиканского гонщика. Учитывая, что тому удалось опередить Льюиса Хэмилтона.

«Ферстаппен уверенно лидировал, а вот борьба между Серхио Пересом и Фернандо Алонсо вышла действительно захватывающим. Невероятная борьба, постоянная смена позиций, тактическая игра с зарядкой батареи и так далее. Это было лучшим моментом гонки!

Мог ли Перес выступить лучше? Это все рассуждения постфактум (смеется). Ошибка была лишь в том, что Чеко не очень хорошо вышел из третьего поворота, а потом чуть-чуть сместился на прямой на пути уже к первому повороту. Но знаете, это все равно было просто невероятно!

После этапа в Мексике Перес пришел в норму, теперь это правильный Перес – и в квалификациях, и в гонках. И теперь у него есть уверенные 30 очков преимущества над Льюисом в общем зачете, так что мы можем рассчитывать на то, что он займет второе место», – рассказал Марко.

Героическая битва Алонсо с Пересом за подиум: обгоны на последних кругах, фотофиниш – 0,053 секунды!

3 комментария

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MinkoffS
Команда забила на Чеко большой воздушно десантный болт, но он чуть не пробрался на подиум. Ещё в пятницу в квалификации Макса выпускали в самом начале, чтобы не попал в трафик или под жёлтые флаги, а Чеко выпустили в конце и он, как раз, под эти самые флаги попал. В самой гонке слишком рано позвали на первый Пит, чтобы Люсьен андеркат не сделал, но и тут оплошали - проехали лишний круг и всё равно пропустили Хэма. Команда сделала всё, чтобы Чеко не попал на подиум.
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priz
Слава Богу РБ не подписал Норриса вместо Переса - это были бы вообще похороны всей интриги на несколько лет вперед.
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Bzz Pvz
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Правильный Чеко - чеко, который сливает 50 летнему испанцу? МДА, от Гельмута большего ожидал конечно…
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