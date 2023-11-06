Гельмут Марко: «Борьба между Пересом и Алонсо вышла действительно захватывающей. Это правильный Чеко»

Марко понравилась борьба Переса с Алонсо на Гран-при Сан-Паулу.

Советник « » отметил, что несмотря на поражение Переса в борьбе с Алонсо и упущенный подиум остался доволен выступлением мексиканского гонщика. Учитывая, что тому удалось опередить Льюиса Хэмилтона.

« уверенно лидировал, а вот борьба между и вышла действительно захватывающим. Невероятная борьба, постоянная смена позиций, тактическая игра с зарядкой батареи и так далее. Это было лучшим моментом гонки!

Мог ли Перес выступить лучше? Это все рассуждения постфактум (смеется). Ошибка была лишь в том, что Чеко не очень хорошо вышел из третьего поворота, а потом чуть-чуть сместился на прямой на пути уже к первому повороту. Но знаете, это все равно было просто невероятно!

После этапа в Мексике Перес пришел в норму, теперь это правильный Перес – и в квалификациях, и в гонках. И теперь у него есть уверенные 30 очков преимущества над Льюисом в общем зачете, так что мы можем рассчитывать на то, что он займет второе место», – рассказал .

Героическая битва Алонсо с Пересом за подиум: обгоны на последних кругах, фотофиниш – 0,053 секунды!