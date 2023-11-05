Тото Вольфф: «Непростительный уровень выступлений. Это было ужасно»
Вольфф остался разочарован выступлением «Мерседеса» в Бразилии.
Исполнительный директор команды признал, что на Гран-при Сан-Паулу «Мерседес» выступил намного ниже своих возможностей и провел худшую для себя гонку в сезоне.
«Непростительный уровень выступлений. У меня просто нет слов, чтобы описать это.
Неделю назад эта машина финишировала второй, и еще неделей ранее, и что бы мы ни сделали с машиной после – это было ужасно.
Льюис сумел выжить, а Джорджу я могу только посочувствовать в связи с тем, что ему пришлось управлять настолько убогой машиной.
И все это показывает, насколько на самом деле сложны болиды «Формулы-1», что настройки очень трудно подобрать. И к следующему году вы должны лучше разработать свою машину, потому что легко может оказаться, что сегодня ты финишируешь на подиуме, смотришься уверенно, твоя машина в двойке лучших, а через неделю ты оказываешься вообще ни на что не способен и финишируешь восьмым», – рассказал Вольфф.
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