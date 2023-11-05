Тото Вольфф: «Непростительный уровень выступлений. Это было ужасно»

Теги Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джордж Расселл Авто

Вольфф остался разочарован выступлением «Мерседеса» в Бразилии.

Исполнительный директор команды признал, что на Гран-при Сан-Паулу «Мерседес» выступил намного ниже своих возможностей и провел худшую для себя гонку в сезоне.

«Непростительный уровень выступлений. У меня просто нет слов, чтобы описать это.

Неделю назад эта машина финишировала второй, и еще неделей ранее, и что бы мы ни сделали с машиной после – это было ужасно.

Льюис сумел выжить, а Джорджу я могу только посочувствовать в связи с тем, что ему пришлось управлять настолько убогой машиной.

И все это показывает, насколько на самом деле сложны болиды «Формулы-1», что настройки очень трудно подобрать. И к следующему году вы должны лучше разработать свою машину, потому что легко может оказаться, что сегодня ты финишируешь на подиуме, смотришься уверенно, твоя машина в двойке лучших, а через неделю ты оказываешься вообще ни на что не способен и финишируешь восьмым», – рассказал Вольфф.

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3 комментария

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Alex Sin
Не то что раньше, волшебную кнопку нажал и мотор привез всем секунду с круга. Грустно.(
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priz
Формула 1 - с запасом, самый сложный вид спорта, такие монстры как Феррари и Мерседес мучаются с настройкой болидов 2 последние года, хотя многие их инженеры работают в формуле еще с 90-х. Кажется, только Ньюи познал гоночный дзен и сделает быструю машину при любом регламенте, а остальным только и остается, что копировать гения. У Мерседеса это пока получается сделать хуже чем у Феррари и Макларена, и если бы не их супер быстрая пара пилотов, ехали бы они на уровне Альпин постоянно, а не только сегодня.
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Bzz Pvz
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Ответ priz
Формула 1 - с запасом, самый сложный вид спорта, такие монстры как Феррари и Мерседес мучаются с настройкой болидов 2 последние года, хотя многие их инженеры работают в формуле еще с 90-х. Кажется, только Ньюи познал гоночный дзен и сделает быструю машину при любом регламенте, а остальным только и остается, что копировать гения. У Мерседеса это пока получается сделать хуже чем у Феррари и Макларена, и если бы не их супер быстрая пара пилотов, ехали бы они на уровне Альпин постоянно, а не только сегодня.
Что там ньюи познал? Сначала Феттель тащил этого бездарного британского инженеришку, выдав 4 фантастических сезона с феноменальными выступлениями, а теперь Макс - лучший гонщик мира, протаскивает коляску РБ в топы. На каталках ньюи никто кроме этих двоих не мог выступать нормально, вот и думайте
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