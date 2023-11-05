«Два чемпиона мира и я». Норрис выложил фото с Алонсо и Ферстаппеном

Теги Гран-при Бразилии Макларен Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Ландо Норрис опубликовал фото с ироничной подписью после подиума в Бразилии.

На Гран-при Сан-Паулу гонщик «Макларена» Ландо Норрис уступил лишь пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Третьим финишировал Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

«Два чемпиона мира и я 🏆», – подписал британец фотографию с коллегами и кубком за второе место.

Что случилось на Гран-при Бразилии: Леклер в стене еще до старта, «Мерседес» унижен середняками, мегаподиум Алонсо

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Фото: соцсети Ландо Норриса

7 комментариев

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Minuvert
Ответ Алексей Иванов
на фото 5 титулов и Норрис))
Ага, 84 победы в Гран-при на троих. Впрочем на двоих тоже 84
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hypnotoad94
Ответ d-kniga
Ландо крутой)) И с чувством юмора. Вот он - точно будущий чемпион, а не этот ваш распиаренный монегаск
Шарль уже на пороге дурки и так, не надо его пинать) А чемпионом станет тот, кому повезет с командой и машиной, всё. Хэм ушёл из сильного Макларена в новый проект, что многие называли глупостью - итог знаем. Макс терпел в РБ и дотерпел до уберсамовоза. И Норрис, и Леклер, и Расселл, и Пиастри - топы по таланту, в молодежке видно такое, а там уж как попрёт
+18
-1
+17
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Алексей Иванов
на фото 5 титулов и Норрис))
+16
0
+16
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d-kniga
Ландо крутой)) И с чувством юмора. Вот он - точно будущий чемпион, а не этот ваш распиаренный монегаск
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MS89
Ответ d-kniga
Ландо крутой)) И с чувством юмора. Вот он - точно будущий чемпион, а не этот ваш распиаренный монегаск
Не стоит так категорично. Риккардо был такой же, юморил, подавал надежды, гонки выигрывал, 4-кратного чемпиона одолел, а потом повел свою карьеру по какой-то кривой дорожке. Сейчас все еще юморит, но уже как-то без огонька
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hypnotoad94
Ответ Нетрезвый Взгляд*
То что Макс терпел все таки преувеличение.
Можно сказать, что и его терпели, когда взрослел и косячил) но он выбрал проект РБ, когда был вариант с Мерседесом в юности, и уверен, что году в 18м при желании ушел бы в Феррари, которые казались сильнее, там бы не отказались. Так понятно, что протеже Марко, целованный в пятую точку всей командой и сейчас оправдывает кредит доверия.
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Нетрезвый Взгляд*
Ответ hypnotoad94
Шарль уже на пороге дурки и так, не надо его пинать) А чемпионом станет тот, кому повезет с командой и машиной, всё. Хэм ушёл из сильного Макларена в новый проект, что многие называли глупостью - итог знаем. Макс терпел в РБ и дотерпел до уберсамовоза. И Норрис, и Леклер, и Расселл, и Пиастри - топы по таланту, в молодежке видно такое, а там уж как попрёт
То что Макс терпел все таки преувеличение.
0
0
0
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