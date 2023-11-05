«Два чемпиона мира и я». Норрис выложил фото с Алонсо и Ферстаппеном

Ландо Норрис опубликовал фото с ироничной подписью после подиума в Бразилии.

На Гран-при Сан-Паулу гонщик « » Ландо Норрис уступил лишь пилоту « » . Третьим финишировал из « ».

«Два чемпиона мира и я 🏆», – подписал британец фотографию с коллегами и кубком за второе место.

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Фото: соцсети Ландо Норриса