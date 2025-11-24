Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Лас-Вегаса-2025
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Лас-Вегаса
1. Ландо Норрис («Макларен») – 390 очков*
2. Оскар Пиастри («Макларен») – 366
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 366
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 294
5. Шарль Леклер («Феррари») – 226
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 152
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 137
8. Алекс Албон («Уильямс») – 73
9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 51
10. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 49
11. Карлос Сайнс («Уильямс») – 48
12. Оливер Бермэн («Хаас») – 41
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 40
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 36
15. Эстебан Окон («Хаас») – 32
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 32
17. Юки Цунода («Ред Булл») – 28
18. Пьер Гасли («Альпин») – 22
19. Габриэл Бортолето («Заубер») – 19
20. Франко Колапинто («Альпин») – 0
21. Джек Дуэн («Альпин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 756 очков
2. «Мерседес» – 431
3. «Ред Булл» – 391
4. «Феррари» – 378
5. «Уильямс» – 121
6. «Рейсинг Буллз» – 90
7. «Хаас» – 73
8. «Астон Мартин» – 72
9. «Заубер» – 68
10. «Альпин» – 22
* – расклады обновлены с учетом дисквалификации Норриса и Пиастри в Лас-Вегасе
Гран-при Лас-Вегаса-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Расселл – 2-й, Антонелли – 3-й, Норрис и Пиастри дисквалифицированы