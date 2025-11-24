  • Спортс
  • Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Лас-Вегаса-2025
53

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Лас-Вегаса-2025

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Лас-Вегаса

1. Ландо Норрис («Макларен») – 390 очков*

2. Оскар Пиастри («Макларен») – 366

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 366

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 294

5. Шарль Леклер («Феррари») – 226

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 152

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 137

8. Алекс Албон («Уильямс») – 73

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 51

10. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 49

11. Карлос Сайнс («Уильямс») – 48

12. Оливер Бермэн («Хаас») – 41

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 40

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 36

15. Эстебан Окон («Хаас») – 32

16. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 32

17. Юки Цунода («Ред Булл») – 28

18. Пьер Гасли («Альпин») – 22

19. Габриэл Бортолето («Заубер») – 19

20. Франко Колапинто («Альпин») – 0

21. Джек Дуэн («Альпин») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Макларен» – 756 очков

2. «Мерседес» – 431

3. «Ред Булл» – 391

4. «Феррари» – 378

5. «Уильямс» – 121

6. «Рейсинг Буллз» – 90

7. «Хаас» – 73

8. «Астон Мартин» – 72

9. «Заубер» – 68

10. «Альпин» – 22

* – расклады обновлены с учетом дисквалификации Норриса и Пиастри в Лас-Вегасе

Гран-при Лас-Вегаса-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Расселл – 2-й, Антонелли – 3-й, Норрис и Пиастри дисквалифицированы

Опубликовал: Михаил Ширяев
