Норрис был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Сан-Паулу

Теги Гран-при Бразилии Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Норрис – гонщик дня на Гран-при Сан-Паулу.

Пилот «Макларена» был признан лучшим по итогам заезда в Интерлагосе.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Бразилии Норрис постарался составить конкуренцию Максу Ферстаппену в борьбе за победу, но в итоге финишировал вторым.

Бесподобная гонка Алонсо в Бразилии. Ферстаппен выиграл, Норрис на подиуме

17 комментариев

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V12twinturbo
Дед сегодня дал огня. И заслужил гонщика дня, однозначно.
+16
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Арам Арутюнян
Норрис красавчик, но пилот дня другой человек
+11
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+8
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Мадина Уйгурова
Алонсо однозначно.
+11
-3
+8
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Lestyv
Алонсо дал жару на последних кругах. А голосование идет кругов 15, вот и результат. Норрис молодец, максимально, что можно добиться в нынешних условиях
+8
-1
+7
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Алекс Клиторман
Гонщик дня - это Алонсо, тут даже дебатов не может быть никаких.
+7
-3
+4
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Сергей Мазуров
Все и так все понимают . Спасибо Фернандо .
+6
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Самир Каримов
Алик Дед как же так.
+3
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Say Hello to the Robots
Ландо молодец, достойно провел гонку. Но герой дня все-таки Алонсо.
+2
-1
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Kudim41
Ответ Lestyv
Алонсо дал жару на последних кругах. А голосование идет кругов 15, вот и результат. Норрис молодец, максимально, что можно добиться в нынешних условиях
ну так и Алонсо держал оборону от самой быстрой машины 15+ кругов
+1
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Scorpio
понимаю)))
на 2 болиде просто приехал на 2 месте и лучший пилот.
Алонсо - ну да, ну да, пошел я...
+2
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Дмитрий Фурсов
Жаль что голосование на финише сразу закрывают. Другой результат должен был быть
+3
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torolen
Ну Норрис так-то с 6-го места заехал на 2-е. «Первый среди остальных». При всей красоте борьбы Алонсо и Переса - они уступали в темпе обоим лидерам. При этом темп их машин (что в квале, что в гонке) позволял ехать именно тут. На этой гонке и с этими настройками и Стролл смотрелся отлично (кстати, и в квалификации тоже). Так что при всем уважении к Алонсо уж так однозначно кричать про гонщика дня не стоит
+2
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danteeeq
Ответ Арам Арутюнян
Норрис красавчик, но пилот дня другой человек
красава, вперёд СамГМУ
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Grigpar
Ответ Lestyv
Алонсо дал жару на последних кругах. А голосование идет кругов 15, вот и результат. Норрис молодец, максимально, что можно добиться в нынешних условиях
Давняя проблема F1. И даже такие мелочи они не могут решить годами. Такая глупость.
+1
-1
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Lestyv
Ответ Kudim41
ну так и Алонсо держал оборону от самой быстрой машины 15+ кругов
От самой быстрой машины, но не от самого приспособленного к ней пилота
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varankin.andrew
Ответ torolen
Ну Норрис так-то с 6-го места заехал на 2-е. «Первый среди остальных». При всей красоте борьбы Алонсо и Переса - они уступали в темпе обоим лидерам. При этом темп их машин (что в квале, что в гонке) позволял ехать именно тут. На этой гонке и с этими настройками и Стролл смотрелся отлично (кстати, и в квалификации тоже). Так что при всем уважении к Алонсо уж так однозначно кричать про гонщика дня не стоит
Отчасти соглашусь. Ехать в темпе стролла, ну такое себе. Но тут важно не убить резину и не потерять всё
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Алекс Клиторман
Ответ torolen
Ну Норрис так-то с 6-го места заехал на 2-е. «Первый среди остальных». При всей красоте борьбы Алонсо и Переса - они уступали в темпе обоим лидерам. При этом темп их машин (что в квале, что в гонке) позволял ехать именно тут. На этой гонке и с этими настройками и Стролл смотрелся отлично (кстати, и в квалификации тоже). Так что при всем уважении к Алонсо уж так однозначно кричать про гонщика дня не стоит
Ну, не с 6-го, а с 5-го по факту. Кроме двух хороших стартов, где он отыграл позиции ничем особенно и не запомнился. Ну ехал и ехал всю гонку на второй позиции на второй машине пелетона. Ну а то что творил Алонсо - мы все видели. Для меня очевидно, что гонщиком дня был Алонсо.
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