Норрис был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Сан-Паулу

Норрис – гонщик дня на Гран-при Сан-Паулу.

Пилот « » был признан лучшим по итогам заезда в Интерлагосе.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу .

В Бразилии Норрис постарался составить конкуренцию Максу Ферстаппену в борьбе за победу, но в итоге финишировал вторым.

Бесподобная гонка Алонсо в Бразилии. Ферстаппен выиграл, Норрис на подиуме