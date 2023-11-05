Норрис был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Сан-Паулу
Норрис – гонщик дня на Гран-при Сан-Паулу.
Пилот «Макларена» был признан лучшим по итогам заезда в Интерлагосе.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Бразилии Норрис постарался составить конкуренцию Максу Ферстаппену в борьбе за победу, но в итоге финишировал вторым.
Бесподобная гонка Алонсо в Бразилии. Ферстаппен выиграл, Норрис на подиуме
на 2 болиде просто приехал на 2 месте и лучший пилот.
Алонсо - ну да, ну да, пошел я...