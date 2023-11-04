Эстебан Окон: «Многие говорят, что я потерял машину. Но реальность такова, что, если бы справа не было Алонсо, мы бы не столкнулись»

Окон высказался об инциденте с Алонсо в квалификации к спринту в Бразилии.

Пилот « » уверен, что вина в аварии лежит на Фернандо Алонсо, и не согласен с критикой в свой адрес.

«Это был довольно серьезный контакт. Было довольно неприятно, но это неважно. Мы тут гоняемся.

Сложно с этим смириться. Мы собирались улучшить время на том круге и пройти во второй сегмент – но наткнулись на Фернандо.

Многие говорят, что я потерял машину. Это неправда. Такие помарки были у всех в паддоке. Даже у Ландо [Норриса] было нечто похожее на быстром круге – он проехал шире в том же месте, ему пришлось так же отлавливать болид.

Фернандо повернул влево в середине поворота и не оставил достаточно места. И в конце концов мы столкнулись. Но это не имеет значения. Это уже произошло – теперь мы движемся дальше и концентрируемся на гонке.

[Говоря с судьями], он [Алонсо] пытался ответить на аргументы, утверждая, что оставил достаточно места. Но реальность такова, что, если бы справа не было Алонсо, мы бы не столкнулись», – сказал Окон.

Фернандо Алонсо о столкновении с Оконом: «Просто оказались не в то время не в том месте»