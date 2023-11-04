Эстебан Окон: «Многие говорят, что я потерял машину. Но реальность такова, что, если бы справа не было Алонсо, мы бы не столкнулись»

Теги Гран-при Бразилии Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Эстебан Окон Альпин Авто

Окон высказался об инциденте с Алонсо в квалификации к спринту в Бразилии.

Пилот «Альпин» уверен, что вина в аварии лежит на Фернандо Алонсо, и не согласен с критикой в свой адрес.

«Это был довольно серьезный контакт. Было довольно неприятно, но это неважно. Мы тут гоняемся.

Сложно с этим смириться. Мы собирались улучшить время на том круге и пройти во второй сегмент – но наткнулись на Фернандо.

Многие говорят, что я потерял машину. Это неправда. Такие помарки были у всех в паддоке. Даже у Ландо [Норриса] было нечто похожее на быстром круге – он проехал шире в том же месте, ему пришлось так же отлавливать болид.

Фернандо повернул влево в середине поворота и не оставил достаточно места. И в конце концов мы столкнулись. Но это не имеет значения. Это уже произошло – теперь мы движемся дальше и концентрируемся на гонке.

[Говоря с судьями], он [Алонсо] пытался ответить на аргументы, утверждая, что оставил достаточно места. Но реальность такова, что, если бы справа не было Алонсо, мы бы не столкнулись», – сказал Окон.

Фернандо Алонсо о столкновении с Оконом: «Просто оказались не в то время не в том месте»

18 комментариев

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Senna1960
Если бы не было никого, то Окон вообще первым бы был
+48
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индийский огурчик
=если бы не было окона, было бы лучше=
+23
-3
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Арам Арутюнян
Какой же мерзкий тип этот окон. Все все видели и вопросов к Ало нет, но окон на своем стоит, обиженник
+19
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TY-214
Если бы не было забора, он бы и с забором не столкнулся.
+19
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+18
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drow elf
Да что, черт возьми, такое ты несёшь?
+19
-2
+17
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Великий Алонсо
У О4кона триггер на Алонсо
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Дмитрий Фурсов
Окон мерзкий тип, конечно. Будто он один по трассе должен ехать. Есть гоночная траектория, Алонсо на ней не было. Это по сути как обвинять жертву, что она сама виновата во всем
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gaben8800
"S-ки Сенны" надо переименовать в "S-ки Окона". Успел уже дважды там отличиться: с Ферзём и с Алонсо.
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Grigpar
Какой же клоун. Пускай назовет хоть 1-у причину почему справа не должно было быть Алонсо или кого-нибудь другого. При этом летел в Алонсо он уже в неуправляемом состоянии.
Так-то если бы не было Окона, то и в Алонсо никто не влетел бы. :))
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Meleuz
Эстебан, если бы у бабушки был хотя бы маленький, то она была бы дедушкой.
+6
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RusSt
норм логика, если бы ты не потерял машину вы бы тоже не столкнулись
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Mr.BadGuy
Реальность с Мексике была такова, что если бы справа от Переса не было Леклера, они бы не столкнулись
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topsatan
Stupid idiot
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irs118return
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каков жеребец 🤡
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Док163
Ответ Senna1960
Если бы не было никого, то Окон вообще первым бы был
И то не факт :)
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Alex K
Окон: Я ох...ел
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mclaren-honda
Видимо Алонсо нужно было остаться на траектории, ожидая что болид Окона сорвёт
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Senna1960
Ответ Док163
И то не факт :)
Согласен, надо было стены и ограждения убрать😂
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