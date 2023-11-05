Серхио Перес: «Такой и должна быть борьба. Я хоть и проиграл, но это было просто отличное сражение»

Теги Гран-при Бразилии Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Авто

Перес получил удовольствие от сражения с Алонсо на Гран-при Сан-Паулу.

Пилот «Ред Булл» до самого финиша боролся с Алонсо за третье место в гонке, вышел вперед за два круга до финиша, но все-таки упустил ответную атаку гонщика «Астон Мартин». Перес попробовал ответить на последнем круге, и для того, чтобы отыграться, ему не хватило нескольких метров дистанции.

«Сражение получилось весьма интенсивным. Мы все перепробовали. К сожалению, мы не добились успеха, но подиум достается Фернандо более чем заслуженно.

Думаю, мы действительно здорово поборолись, при этом действуя честно и не заходя за грань. Думаю, многие гонщики могут поучиться на этом примере, потому что то, как именно мы боролись, как действовали – вот так это и должно быть.

Да, в итоге я оказался не на той стороне, я проиграл сражение, но все нормально, потому что это было просто отличное сражение.

В последних гонках мы видели, что у нас есть темп, что мы смотримся действительно сильно, но по той или иной причине нам не удавалось добиться нужного результата. Но я знаю, что это лишь вопрос времени», – рассказал Перес.

Героическая битва Алонсо с Пересом за подиум: обгоны на последних кругах, фотофиниш – 0,053 секунды!

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Minuvert
Сошлись два министра обороны
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дени Ибрагимов
Очень достойно!!!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Minuvert
Ответ Bzz Pvz
Ну уровень Алонсо и Переса вполне сопоставим и уровень машин АМ и РБ тоже. Поэтому да, вышло интересно и прикольно, что пилоты такого уровня оказались на высоких для них позициях и смогли побороться, выдав неплохое зрелище
Что, простите? Болид Астон Мартин = болид Ред Булл?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grigpar
Ладно средний отрезок Перес не мог пройти Алонсо - там была разница в медиумах из-за того, что мостик Серхио неверный пит-стоп устроил, но не понятно, что он с ним так долго на софте возился, а по итогу еще и проиграл.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arti22
Это был лучший финиш, что я видел в живую в ф-1, даже лучше чем Макс и Хэм 2 года назад, если не учесть, что те за титул сражались, но если брать сам финиш, то этот топ-1
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
danteeeq
Ответ Minuvert
Что, простите? Болид Астон Мартин = болид Ред Булл?
да он тролль
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MinkoffS
Ответ Grigpar
Ладно средний отрезок Перес не мог пройти Алонсо - там была разница в медиумах из-за того, что мостик Серхио неверный пит-стоп устроил, но не понятно, что он с ним так долго на софте возился, а по итогу еще и проиграл.
Разница в скорости была недостаточной. Да и Алонсо - очень опытный гонщик, чемпион мира, как-никак.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женёк Кропухинский
Какой же Фернандо крутой, опытный боец. Если-бы не Себа, по статистике был бы в списке великих. А так двукратный чемпион и обидное звание ведробога.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mortimer1
Ответ Donbass
Радоваться тому что тебя унизил самый возрастной пилот в регионе да ещё и на Астоне? Это мазохизм какой то уже со стороны Чеко.
Тут одного 6,5 кратного по ходу гонки даже Гасли попускал, лол)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Givi Shotadze
Перес может преподавать - как ехать на пол секунды быстрее, догнать медленного соперника и потом болтаться в грязном потоке за ним, чтоб убить свое преимущество в скорости и проиграть...))))
Может надо было обогнать сразу и уехать или поберечь резину и объехать в конце гонки, а так прямо драма получилась в 0.05 сек ))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lily White
Борьба колесо в колесо до последнего, достойная смелая мужская борьба Алонсо и Переса)
Ну и приятно наконец видеть такого Чеко)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий