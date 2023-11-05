Серхио Перес: «Такой и должна быть борьба. Я хоть и проиграл, но это было просто отличное сражение»

Перес получил удовольствие от сражения с Алонсо на Гран-при Сан-Паулу.

Пилот « » до самого финиша боролся с Алонсо за третье место в гонке, вышел вперед за два круга до финиша, но все-таки упустил ответную атаку гонщика « ». Перес попробовал ответить на последнем круге, и для того, чтобы отыграться, ему не хватило нескольких метров дистанции.

«Сражение получилось весьма интенсивным. Мы все перепробовали. К сожалению, мы не добились успеха, но подиум достается более чем заслуженно.

Думаю, мы действительно здорово поборолись, при этом действуя честно и не заходя за грань. Думаю, многие гонщики могут поучиться на этом примере, потому что то, как именно мы боролись, как действовали – вот так это и должно быть.

Да, в итоге я оказался не на той стороне, я проиграл сражение, но все нормально, потому что это было просто отличное сражение.

В последних гонках мы видели, что у нас есть темп, что мы смотримся действительно сильно, но по той или иной причине нам не удавалось добиться нужного результата. Но я знаю, что это лишь вопрос времени», – рассказал Перес.

Героическая битва Алонсо с Пересом за подиум: обгоны на последних кругах, фотофиниш – 0,053 секунды!