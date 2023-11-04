«Ф-1» обсуждает перенос квалификаций к спринту на пятницу в 2024 году

Теги ФИА Формула-1 регламент Астон Мартин Том Маккаллоу Авто

«Формула-1» может в очередной раз поменять формат уик-эндов со спринтами.

Чемпионат обсуждает с командами потенциальные модификации, которые должны как облегчить восприятие со стороны болельщиков, так и обеспечить более разумные условия для участников.

В настоящий момент основную квалификацию (пятница) и гонку (воскресенье) разделяют квалификация к спринту и сам спринт, которые проводятся по субботам. Это приводит к путанице среди фанатов. Проблемой для команд является режим закрытого парка, который действует уже с пятничной квалификации. Таким образом, у коллективов есть лишь одна практика для того, чтобы настроить болиды на весь оставшийся уик-энд.

Одно из предложений заключается в том, чтобы в 2024 году проводить основную квалификацию в традиционное время – в субботу днем. В таком случае в пятницу гонщики проедут практику и квалификацию к спринту, в субботу утром – спринт. После спринта можно будет разрешить командам вносить изменения в машины до квалификации.

Директор «Астон Мартин» по производительности Том Маккалоу прокомментировал потенциальные перемены:

«Спринты ввели не просто так, а ради фанатов. С технической точки зрения это головная боль: правило закрытого парка действует после единственной практики, это тяжело. Но формат интересен с коммерческой точки зрения, с точки зрения болельщиков.

Изменения уже были, и, считаю, нужно еще поменять формат. Даже мой отец, который довольно хорошо понимает «Формулу-1» и следит за гонками, иногда говорит: «Напомни-ка, в пятницу квалификация проходит к основной гонке?»

Если у человека такого уровня возникают вопросы, значит, фанаты путаются. Наша задача – сделать формат более простым, хорошим и понятным, сохранив эмоции от двух гонок».

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7 комментариев

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ilia rus
Уберите спринты впринципе, по крайней мере в нынешнем формате
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Jurijs isajevs
Это было бы отличным решением.
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VladimirGol
Ответ Сергей Евсеев
В бюджеты не влезут. Это нужно в два раза больше моторов, коробок, тормозов и всего остального. Этого точно не будет.
Это вариант с заменой 6 спринтов, 6 полноценными гонками, т.е. к лимиту всего, добавляется одна единица мотора и т.д.
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Grigpar
Решение абсолютно правильное. Далее останется сделать последний шаг - проводить 2 полноценных гонки в уикенд с квалами в пятницу и субботу соответственно.

При этом сделать в году 20-21 страну для посещения. Таким образом гонок будет 25-26, а самих мероприятий 20-21, что высвободит время, как и хотят многие.
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Zver
Я сразу предлагал. В пятницу полностью спринты делать: квалификация+ спринт-гонка. А сб и вск оставить классическом формате. Цель же была сделать пятницу интересной, а не тренировочными покатушками. Ну вот.
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Сергей Евсеев
Ответ Grigpar
Решение абсолютно правильное. Далее останется сделать последний шаг - проводить 2 полноценных гонки в уикенд с квалами в пятницу и субботу соответственно. При этом сделать в году 20-21 страну для посещения. Таким образом гонок будет 25-26, а самих мероприятий 20-21, что высвободит время, как и хотят многие.
В бюджеты не влезут. Это нужно в два раза больше моторов, коробок, тормозов и всего остального. Этого точно не будет.
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Grigpar
Ответ Сергей Евсеев
В бюджеты не влезут. Это нужно в два раза больше моторов, коробок, тормозов и всего остального. Этого точно не будет.
Нет. Это не проблема. Проблема в финансах. На 20-ти стран нужно будет собрать туже сумму, что и с 25-26.
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