«Ф-1» обсуждает перенос квалификаций к спринту на пятницу в 2024 году

« » может в очередной раз поменять формат уик-эндов со спринтами.

Чемпионат обсуждает с командами потенциальные модификации, которые должны как облегчить восприятие со стороны болельщиков, так и обеспечить более разумные условия для участников.

В настоящий момент основную квалификацию (пятница) и гонку (воскресенье) разделяют квалификация к спринту и сам спринт, которые проводятся по субботам. Это приводит к путанице среди фанатов. Проблемой для команд является режим закрытого парка, который действует уже с пятничной квалификации. Таким образом, у коллективов есть лишь одна практика для того, чтобы настроить болиды на весь оставшийся уик-энд.

Одно из предложений заключается в том, чтобы в 2024 году проводить основную квалификацию в традиционное время – в субботу днем. В таком случае в пятницу гонщики проедут практику и квалификацию к спринту, в субботу утром – спринт. После спринта можно будет разрешить командам вносить изменения в машины до квалификации.

Директор « » по производительности Том Маккалоу прокомментировал потенциальные перемены:

«Спринты ввели не просто так, а ради фанатов. С технической точки зрения это головная боль: правило закрытого парка действует после единственной практики, это тяжело. Но формат интересен с коммерческой точки зрения, с точки зрения болельщиков.

Изменения уже были, и, считаю, нужно еще поменять формат. Даже мой отец, который довольно хорошо понимает «Формулу-1» и следит за гонками, иногда говорит: «Напомни-ка, в пятницу квалификация проходит к основной гонке?»

Если у человека такого уровня возникают вопросы, значит, фанаты путаются. Наша задача – сделать формат более простым, хорошим и понятным, сохранив эмоции от двух гонок».

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