Фернандо Алонсо: «Незрелый Окон не поменял взгляд на вещи. Не поменялось и то, что он позади меня»

Алонсо не согласился с претензиями экс-напарника Окона после аварии.

Гонщики « » и « » Фернандо Алонсо и Эстебан Окон столкнулись во время квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу. Окон возложил вину за инцидент на Алонсо, а стюарды не стали наказывать ни одного из участников.

В спринте Фернандо финишировал 11-м, Эстебан – 14-м.

«Да, я слышал, что сказал этот парень (смеется). Он по-прежнему очень незрелый и не поменял свой взгляд на вещи. Что ж, есть и другие вещи, которые не поменялись: он стартовал и финишировал позади меня, как и в прошлом году. Все в порядке», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Испанец также поделился мыслями о борьбе с Оконом и по ходу мини-гонки:

«Если позади «Альпин», нужна дополнительная осторожность. В шестом повороте мы дошли до контакта. Должно быть, они считают, что наша машина уже, чем на самом деле, и я опять оказался на траве».

Фернандо Алонсо о столкновении с Оконом: «Просто оказались не в то время не в том месте»

Эстебан Окон: «Многие говорят, что я потерял машину. Но реальность такова, что, если бы справа не было Алонсо, мы бы не столкнулись»

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