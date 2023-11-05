Фернандо Алонсо: «Незрелый Окон не поменял взгляд на вещи. Не поменялось и то, что он позади меня»
Алонсо не согласился с претензиями экс-напарника Окона после аварии.
Гонщики «Астон Мартин» и «Альпин» Фернандо Алонсо и Эстебан Окон столкнулись во время квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу. Окон возложил вину за инцидент на Алонсо, а стюарды не стали наказывать ни одного из участников.
В спринте Фернандо финишировал 11-м, Эстебан – 14-м.
«Да, я слышал, что сказал этот парень (смеется). Он по-прежнему очень незрелый и не поменял свой взгляд на вещи. Что ж, есть и другие вещи, которые не поменялись: он стартовал и финишировал позади меня, как и в прошлом году. Все в порядке», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».
Испанец также поделился мыслями о борьбе с Оконом и Пьером Гасли по ходу мини-гонки:
«Если позади «Альпин», нужна дополнительная осторожность. В шестом повороте мы дошли до контакта. Должно быть, они считают, что наша машина уже, чем на самом деле, и я опять оказался на траве».
Фернандо Алонсо о столкновении с Оконом: «Просто оказались не в то время не в том месте»
Эстебан Окон: «Многие говорят, что я потерял машину. Но реальность такова, что, если бы справа не было Алонсо, мы бы не столкнулись»
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А я уж подумал было, что он размяк. Не... нормально приложил.
Блестящий ответ, прекрасный панчлайн)
А вообще из всего пелотона Окон один из немногих кто вызывает негатив. Мерзкий тип.
Тот же Гасли выглядит более интересным для спонсоров, хотя по чистой скорости чаще позади Окона
в других видах ...люди принимают допинг ! ты вот наверняка восхищаешься Шараповой ..а она тоже не святая была....но от этого она не стает лучше/хуже как человек
таков большой спорт) люди идут на много чего ради победы ..