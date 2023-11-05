Фернандо Алонсо: «Незрелый Окон не поменял взгляд на вещи. Не поменялось и то, что он позади меня»

Теги Гран-при Бразилии Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Эстебан Окон Пьер Гасли Альпин Авто

Алонсо не согласился с претензиями экс-напарника Окона после аварии.

Гонщики «Астон Мартин» и «Альпин» Фернандо Алонсо и Эстебан Окон столкнулись во время квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу. Окон возложил вину за инцидент на Алонсо, а стюарды не стали наказывать ни одного из участников.

В спринте Фернандо финишировал 11-м, Эстебан – 14-м.

«Да, я слышал, что сказал этот парень (смеется). Он по-прежнему очень незрелый и не поменял свой взгляд на вещи. Что ж, есть и другие вещи, которые не поменялись: он стартовал и финишировал позади меня, как и в прошлом году. Все в порядке», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Испанец также поделился мыслями о борьбе с Оконом и Пьером Гасли по ходу мини-гонки:

«Если позади «Альпин», нужна дополнительная осторожность. В шестом повороте мы дошли до контакта. Должно быть, они считают, что наша машина уже, чем на самом деле, и я опять оказался на траве».

Фернандо Алонсо о столкновении с Оконом: «Просто оказались не в то время не в том месте»

Эстебан Окон: «Многие говорят, что я потерял машину. Но реальность такова, что, если бы справа не было Алонсо, мы бы не столкнулись»

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25 комментариев

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Башмак Нирванов
Узнаю "доброго" старого Ала.
А я уж подумал было, что он размяк. Не... нормально приложил.
+43
-2
+41
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Alexey Konev
Ответ Mittermeyer
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без обороны от Алонсо, фиг бы он выиграл тогда
+19
0
+19
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Minuvert
Ответ Башмак Нирванов
Кстати, кто нибудь в курсе, когда созревают оконы? Надо бы попробовать разок.
Не вздумайте пробовать, они токсичны!
+19
-1
+18
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ASphotographer
Ответ Mittermeyer
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Да, а кто-то видимо забыл, что Алонсо стал лидером по числу технических отказов машины. И это, только лишь это, позволило Окону опередить Ала по очкам. А про победу Окона, опять же, можно вспомнить то, что она стала возможной лишь потому, как Алонсо долго и нудно катал за собой Хэма. И потому не стоило бы Эстебану вякать на деда, которому он обязан своей единственной победой
+16
-2
+14
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Башмак Нирванов
Кстати, кто нибудь в курсе, когда созревают оконы? Надо бы попробовать разок.
+12
-1
+11
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Forever and Ever
Окон мерзотный тип.
+11
0
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dw4xbhdgb8
ХАХАХАХ ХОРОШ
+10
-1
+9
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Биомеханоид
Ответ Башмак Нирванов
Узнаю "доброго" старого Ала. А я уж подумал было, что он размяк. Не... нормально приложил.
Это прекрасно, аж орнул.
+9
0
+9
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Иван Алейников
Прям хорош!
+8
0
+8
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bdfy dcfff
Старый добрый Фернандо))))! мы уже начали скучать о тебе ...
+8
-2
+6
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Manowar7
Бум! Шакалака

Блестящий ответ, прекрасный панчлайн)
+6
0
+6
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o5sadist
Ахах, Дед красавчик)
А вообще из всего пелотона Окон один из немногих кто вызывает негатив. Мерзкий тип.
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HK Traktor
Ответ Башмак Нирванов
Кстати, кто нибудь в курсе, когда созревают оконы? Надо бы попробовать разок.
Думаю, Окон будет не в восторге от того, что кто то хочет его «попробовать» 😂😂
+2
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ASphotographer
Ответ o5sadist
Ахах, Дед красавчик) А вообще из всего пелотона Окон один из немногих кто вызывает негатив. Мерзкий тип.
И именно потому у него туго со спонсорами. Он негативен, даже когда улыбается. Его улыбка - это улыбка подлеца. И это понимают спонсоры. У него их не так много.
Тот же Гасли выглядит более интересным для спонсоров, хотя по чистой скорости чаще позади Окона
+1
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Башмак Нирванов
Ответ bdfy dcfff
Старый добрый Фернандо))))! мы уже начали скучать о тебе ...
🤣🤣🤣 Как мы синхронно
+2
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Grigpar
И понеслась.
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Grigpar
Ответ Башмак Нирванов
Кстати, кто нибудь в курсе, когда созревают оконы? Надо бы попробовать разок.
Если будешь брать, то едь на общественно транспорте, оконы могут упороть машину.
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Roman Roman
Ответ Minuvert
Не вздумайте пробовать, они токсичны!
да ладно пугать... побольше хрена в приправу - и зайдёт
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Владимир Малинин
Ответ HK Traktor
Думаю, Окон будет не в восторге от того, что кто то хочет его «попробовать» 😂😂
это зависит от пола пробующего и способа снятия пробы
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Mik mik
Не оправдываю Окна, но Алонса всю жизнь был медийной балериной и капризной девушкой. То туфли не те, то платье не идёт.. Не боец по натуре и при первых трудностях валил из команды. А этот высер словесный совсем уже ниже плинтуса. Дешёвый расчет на популярность и хайп от быдла..
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gaben8800
Осадил малютку.
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bdfy dcfff
Ответ Дмитрий Воронцов
Алонсо сам на себя бы посмотрел. Ведет себя всю карьеру как завистливая и капризная девчонка. То подавай ему титул на блюдечке ценой аферы, то других инженеров, то машину хочу, чтоб боролась за титулы, то этот движок не хочу, другой хочу, то напарника этого мне надо, то еще чего. Мерзость. И у него еще есть какие-то фанаты... от этого пугает современная действительность
ну ты какой то винегрет написал! тебе не нравиться, что спортсмен хочет получать максимальные результаты?
в других видах ...люди принимают допинг ! ты вот наверняка восхищаешься Шараповой ..а она тоже не святая была....но от этого она не стает лучше/хуже как человек

таков большой спорт) люди идут на много чего ради победы ..
+4
-4
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Дмитрий Воронцов
Алонсо сам на себя бы посмотрел. Ведет себя всю карьеру как завистливая и капризная девчонка. То подавай ему титул на блюдечке ценой аферы, то других инженеров, то машину хочу, чтоб боролась за титулы, то этот движок не хочу, другой хочу, то напарника этого мне надо, то еще чего. Мерзость. И у него еще есть какие-то фанаты... от этого пугает современная действительность
+13
-13
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