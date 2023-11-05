Фернандо Алонсо о подиуме: «Для команды это феноменальный результат»

Алонсо остался доволен победой над Пересом в борьбе за подиум в Бразилии.

Пилот « », подводя итоги Гран-при Сан-Паулу, отметил, что все-таки добиться желаемого ему помогло стремление всегда бороться до самого конца.

«Когда на меня давил Чеко, для меня, по ощущениям, это длилось кругов 30! Когда он все-таки прошел меня за два круга до финиша, я подумал: «Ну все, шанс упущен, вероятности попасть на подиум больше нет».

Но затем он немного опоздал с торможением в первом повороте, и вот тут я уже подумал: «Ну ладно, пойду атаковать в 4-м повороте!»

Для команды это феноменальный результат. В течение пары месяцев нам было очень трудно, особенно со сходами на двух последних этапах. Так что этот подиум – для команды, ребят, в том числе на базе. Мы будем бороться до самого последнего круга», – рассказал Алонсо.

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