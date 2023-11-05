Фернандо Алонсо о подиуме: «Для команды это феноменальный результат»

Теги Гран-при Бразилии Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Авто

Алонсо остался доволен победой над Пересом в борьбе за подиум в Бразилии.

Пилот «Астон Мартин», подводя итоги Гран-при Сан-Паулу, отметил, что все-таки добиться желаемого ему помогло стремление всегда бороться до самого конца.

«Когда на меня давил Чеко, для меня, по ощущениям, это длилось кругов 30! Когда он все-таки прошел меня за два круга до финиша, я подумал: «Ну все, шанс упущен, вероятности попасть на подиум больше нет».

Но затем он немного опоздал с торможением в первом повороте, и вот тут я уже подумал: «Ну ладно, пойду атаковать в 4-м повороте!»

Для команды это феноменальный результат. В течение пары месяцев нам было очень трудно, особенно со сходами на двух последних этапах. Так что этот подиум – для команды, ребят, в том числе на базе. Мы будем бороться до самого последнего круга», – рассказал Алонсо.

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10 комментариев

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Jurgen Klinsmann
фернандо - гроссмейстер ф1
+6
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Vitalii-Just
Браво, "дед"!!!!
+4
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Илья Такой
Отец Пелетона однозначно!👏👏👏
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Alex Sin
Монстр просто. А радовался так, как будто чемпионат выиграл. Ушло его время, больше не окажется он за рулём машины, способной бороться за победы и титулы. А жаль.
+4
-1
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Daniel End
Фернандо гениален однозначно и не забываем что он ещё из формулы уходил и все равно в 42 года 8 подиумов не на лучшей машине - это мягко говоря!Гений однозначно!
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Ма Из
дед ещё может за 3-е место в чемпе побороться. Это будет феноменальным результатом
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voroninboris
Алонсо - это реально праздник для современной Ф1. Без него гонки были бы совершенно другие. Никогда не был его фанатом, но что он эти сезоны привносит в Ф1, это вообще за гранью!
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Donbass
У Максига не напарник, а ....
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varankin.andrew
Да Расселл год назад также пел
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Grigpar
Но ведь борьба в конце - это только вишенка на торте.
Алонсо проводил золотую гонку на всей дистанции:
- обошел Льюиса на 2-м старте;
- экономил резину, но держал темп. Пит был с задержкой на пару кругов, что дало преимущество против Переса на медиуме.
- на медиуме, он подпустил Переса и держал его кругами в грязном воздухе.
- на софте делал тоже самое, что просто убивало резину Переса.

И вот так везде и по чуть-чуть он и получил результат. Идеальная гонка!
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