Фернандо Алонсо о подиуме: «Для команды это феноменальный результат»
Алонсо остался доволен победой над Пересом в борьбе за подиум в Бразилии.
Пилот «Астон Мартин», подводя итоги Гран-при Сан-Паулу, отметил, что все-таки добиться желаемого ему помогло стремление всегда бороться до самого конца.
«Когда на меня давил Чеко, для меня, по ощущениям, это длилось кругов 30! Когда он все-таки прошел меня за два круга до финиша, я подумал: «Ну все, шанс упущен, вероятности попасть на подиум больше нет».
Но затем он немного опоздал с торможением в первом повороте, и вот тут я уже подумал: «Ну ладно, пойду атаковать в 4-м повороте!»
Для команды это феноменальный результат. В течение пары месяцев нам было очень трудно, особенно со сходами на двух последних этапах. Так что этот подиум – для команды, ребят, в том числе на базе. Мы будем бороться до самого последнего круга», – рассказал Алонсо.
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Алонсо проводил золотую гонку на всей дистанции:
- обошел Льюиса на 2-м старте;
- экономил резину, но держал темп. Пит был с задержкой на пару кругов, что дало преимущество против Переса на медиуме.
- на медиуме, он подпустил Переса и держал его кругами в грязном воздухе.
- на софте делал тоже самое, что просто убивало резину Переса.
И вот так везде и по чуть-чуть он и получил результат. Идеальная гонка!