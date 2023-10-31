Андреа Стелла: «Шедевр Норриса напомнил о победе Алонсо в Валенсии в 2012-м»

Андреа Стелла сравнил прорыв Норриса с одной из знаменитых побед Алонсо.

Нынешний руководитель « » был гоночным инженером в « », когда испанец выиграл -2012 с 11-го места на решетке. В прошедшие выходные прорвался с 17-й позиции на пятую и завоевал звание гонщика дня на Гран-при Мехико.

«Гонка напомнила мне о Валенсии в 2012-м. Мы стартовали 11-ми и победили. Мы как раз об этом говорили на пит-уолл. Уилл Джозеф, его гоночный инженер, повернулся ко мне и сказал: «Это одна из лучших гонок Ландо!» Я ответил: «Уилл, это одна из лучших гонок вообще».

Совершить так много обгонов в Мексике, хотя накануне все говорили, как трудно будет обгонять и при этом следить за температурой мотора, экономить топливо…

Я впечатлен. Один из лучших дней для пилота, в которых я принимал участие», – заявил Стелла.

В то же время менеджер отметил, что в квалификации необходимо было сработать лучше:

«С одной стороны, мы счастливы увидеть своего рода шедевр. С другой стороны, как сказал Ландо на круге возвращения, давайте хорошо выступать по субботам, и мы сможем сражаться за подиумы. Темп позволял претендовать на подиум. Мы имели возможность показать себя второй по скорости машиной – возможно, на равных с Хэмилтоном.

Определенное разочарование присутствует, но до гонки я бы точно не подумал, что можно совершить столько обгонов. Так что я скорее извлеку позитивные уроки из гонки, и, надеюсь, вся команда и болельщики воспримут тот же посыл. Мы боремся, мы не сдаемся, мы сильны. Но надо лучше проводить уик-энды в целом».

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