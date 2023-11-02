Гельмут Марко: «Вполне могу представить, что распространением слухов про «Ред Булл» занимается сам Алонсо»

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Астон Мартин Авто

Марко опроверг возможный переход Алонсо в «Ред Булл».

Советник австрийской команды отметил, что в «Ред Булл» не собираются досрочно расставаться с Серхио Пересом и продолжат сотрудничество в 2024 году.

В отношении слухов о возможном переходе в «Ред Булл» Алонсо, Гельмут Марко предположил, что их могут даже распускать люди из окружения испанца.

«Все это абсолютно надуманные слухи. И Кристиан Хорнер, и я сам уже неоднократно подчеркивали, что Перес точно продолжит выступать за нас в следующем году. Вне зависимости от результатов этого сезона. У него есть контракт и мы намерены исполнить условия этого контракта.

Что касается слухов про Алонсо – я вполне могу представить, что их распространением занимается сам Алонсо, просто потому что после блестящего старта сезона, их результаты в последнее время оставляют желать лучшего.

И это был бы не первый случай, когда Фернандо использовал домашнюю прессу для создания определенного настроения в среде болельщиков.

Еще раз, для протокола: сейчас мы думаем только о достижении спортивных целей и мы будем заниматься исключительно этими вопросами до самого конца сезона в Абу-Даби. А цели эти таковы: мы хотим выиграть все оставшиеся гонки и обеспечить Пересу финиш на втором месте в общем зачете», – рассказал Марко.

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3 комментария

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Minuvert
"Разводила разводилу не разведет", добавил Марко
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