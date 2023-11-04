Льюис Хэмилтон: «Это было ужасно. Никакого удовольствия я не получил»

Хэмилтон остался разочарован результатами спринта перед Гран-при Сан-Паулу.

Пилот « » признал, что выступил ниже своих возможностей и ошибся при выборе настроек болида.

«Это было ужасно. Никакого удовольствия я не получил. Я хорошо стартовал, но после этого у меня начали огромные проблемы с балансом болида. У меня были большие проблемы с недостаточной поворачиваемостью, при этом случались резкие срывы в избыточную поворачиваемость, и мне с самого начала приходилось бороться с машиной.

А к концу круга у меня заканчивался ресурс шин. И я понятия не имею, как мы сможем все это исправить к завтрашнему дню.

Нас ждет очень «длинная» гонка, это уж точно. Могу лишь предположить, что я откровенно ошибся с настройками болида. Что поделать.

Завтра я буду бороться изо всех сил, но мы точно не выиграем гонку. Я просто постараюсь понять, смоглу ли я завтра лучше сработать с шинами на дистанции всей гонки», – рассказал .

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