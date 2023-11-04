Льюис Хэмилтон: «Это было ужасно. Никакого удовольствия я не получил»

Теги Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон остался разочарован результатами спринта перед Гран-при Сан-Паулу.

Пилот «Мерседеса» признал, что выступил ниже своих возможностей и ошибся при выборе настроек болида.

«Это было ужасно. Никакого удовольствия я не получил. Я хорошо стартовал, но после этого у меня начали огромные проблемы с балансом болида. У меня были большие проблемы с недостаточной поворачиваемостью, при этом случались резкие срывы в избыточную поворачиваемость, и мне с самого начала приходилось бороться с машиной.

А к концу круга у меня заканчивался ресурс шин. И я понятия не имею, как мы сможем все это исправить к завтрашнему дню.

Нас ждет очень «длинная» гонка, это уж точно. Могу лишь предположить, что я откровенно ошибся с настройками болида. Что поделать.

Завтра я буду бороться изо всех сил, но мы точно не выиграем гонку. Я просто постараюсь понять, смоглу ли я завтра лучше сработать с шинами на дистанции всей гонки», – рассказал Хэмилтон.

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7 комментариев

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Grigpar
Зато доставил удовольствие Цуноде.
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Сергей Евсеев
Надо ему напомнить, что в гонке есть питстопы и более жесткие шины. Никто не заставляет ехать по 30-40 кругов. Впрочем, обычная тактика Хэмилтона - пожаловаться, что ему предстоит очень долгий отрезок на медиуме и поставить лучший круг на последнем круге 😀
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drow elf
Рассел ровно в тот же момент и ровно так же провалился, как и сэр. С 15 круга Перец стал серьезно сливать Норрису и Рассел при этом вообще никак не приближался, то есть тоже начал тупо по полсекунды с круга терять.
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sir_shir
опять ноет!
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Иван Алейников
Ответ Mittermeyer
Надо загружать данные в симулятор, за ночь их обкатывать и стартовать с питлейна на новых настройках. Даст бог прорвется в очки, все равно уже ни за что не борется, Перес улетает в личном зачёте, Рассел один хрен быстрее, а 3 место в КК больше времени в трубе даст
Пессимистично
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