В «Ред Булл» отрицают переход Алонсо или Риккардо на место Переса в 2024-м (PlanetF1)

Теги возможные переходы Фернандо Алонсо Ред Булл Альфа Таури тесты Формула-1 Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Фелипе Другович Авто

В «Ред Булл» отреагировали на слухи о переходе Фернандо Алонсо.

Серхио Перес может продолжить выступления за «Ред Булл» в 2024 году.

Контракт мексиканского пилота действует до конца следующего сезона, однако в последние недели появлялась информация о возможной замене.

Предполагалось, что в 2024 году за руль «Ред Булл» вернется гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо. Австралиец уже выступал в паре с Максом Ферстаппеном в 2016-2018 годах.

Еще один слух касался Фернандо Алонсо, который, как обсуждают в паддоке «Формулы-1», может в ближайшее время покинуть «Астон Мартин». В нестатусных СМИ и социальных сетях циркулировала информация о том, что испанец должен заменить Переса в составе чемпионской команды. Слухи подогревались грядущими тестами резервного пилота «Астон Мартин» Фелипе Друговича – якобы для подготовки к роли основного гонщика.

Портал PlanetF1 получил подтверждение от «Астон Мартин», что тесты Друговича изначально являлись частью плана на сезон.

Кроме того, источники издания в «Ред Булл» утверждают, что любые слухи, касающиеся состава пилотов на следующий год, не соответствуют действительности. Команда по-прежнему рассчитывает провести сезон с Ферстаппеном и Пересом.

Слух об уходе Алонсо из «Астон Мартин» обсуждают в паддоке «Ф-1»

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10 комментариев

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Александр Деев
На Алонсо в РБ я бы посмотрел.
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Jan Vorontsov
Пусть в следующем сезоне в первых пяти гонках Алонсо и Риккардо выяснят кто сильнее, а потом уже Ферстаппен подключится вместо проигравшего - так хоть интрига будет.
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Minuvert
Правильно, что все слухи отрицают, трансферы любят тишину
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Luca di Montezemolo
Вчера накатал коммент но не стал публиковать в итоге, в нем предложил сочинить ради прикола новость в стиле f1 insider что Алонсо рокирнут с Чикой, ну а что строллу с ним кататься лучше будет, короче не стал публиковать его, а потом смотрю и реально такой слух придумали вау, и ещё пару слухов но они не зашли аудитории. На самом деле такой слух легко придумать, что чику могут выгнать, а может и должны все эти ыксперты давно говорят, ну вот добавляем сюда Алонсо и получается прям очевидный вариант для слуха. Кстати не говорю что это прям невероятный вариант, намного более реальный чем бред который где то подхватил попов в 2014 в районе Монцы, что Хэма рокирнут с Алонсо.
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sir_shir
да Быкам проще Хюлька за еду взять - и он исполнит свою и всеобщую мечту )
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DonaldBrashear 2.0
РБ побеждает как команда, Макс чемпион, не вижу никакой причины что-то менять. Все итак работает, всем комфортно, не стоит ломать то, что приносит успех.
Думаю, что Перес будет в составе в 2024 году.
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White Pardus
Ответ Великий Алонсо
Спасибо clowns за заранее слитый сезон, рейтинги будут на дне, никто не хочет видеть очередное чемпионство Ферстаппена без какого-либо соперничества, Перес не заслуживает быть в Ред-Булл, у вас есть шанс подарить зрителям борьбу аля Сенна-Прост, но вы выбираете Переса, в опу такую Ф1 🖕.
За Пересом нефтянка и медиа Мексики... Там хорошие деньги и РБ навряд ли от них откажется с нарушением контракта. Но, я бы посмотрел на Нандо в РБ. Этот и роботу может хвоста накрутить)
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Under
Ответ Minuvert
Правильно, что все слухи отрицают, трансферы любят тишину
так отрицание это не тишина же
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