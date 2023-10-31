В «Ред Булл» отрицают переход Алонсо или Риккардо на место Переса в 2024-м (PlanetF1)
В «Ред Булл» отреагировали на слухи о переходе Фернандо Алонсо.
Серхио Перес может продолжить выступления за «Ред Булл» в 2024 году.
Контракт мексиканского пилота действует до конца следующего сезона, однако в последние недели появлялась информация о возможной замене.
Предполагалось, что в 2024 году за руль «Ред Булл» вернется гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо. Австралиец уже выступал в паре с Максом Ферстаппеном в 2016-2018 годах.
Еще один слух касался Фернандо Алонсо, который, как обсуждают в паддоке «Формулы-1», может в ближайшее время покинуть «Астон Мартин». В нестатусных СМИ и социальных сетях циркулировала информация о том, что испанец должен заменить Переса в составе чемпионской команды. Слухи подогревались грядущими тестами резервного пилота «Астон Мартин» Фелипе Друговича – якобы для подготовки к роли основного гонщика.
Портал PlanetF1 получил подтверждение от «Астон Мартин», что тесты Друговича изначально являлись частью плана на сезон.
Кроме того, источники издания в «Ред Булл» утверждают, что любые слухи, касающиеся состава пилотов на следующий год, не соответствуют действительности. Команда по-прежнему рассчитывает провести сезон с Ферстаппеном и Пересом.
Слух об уходе Алонсо из «Астон Мартин» обсуждают в паддоке «Ф-1»
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Думаю, что Перес будет в составе в 2024 году.