Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» так далеко, что останется уверенно впереди в ближайшие годы, считаю»

Теги Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Гран-при Лас-Вегаса Авто

Доминирование «Ред Булл» продолжится в ближайшие сезоны, полагает Хэмилтон.

На Гран-при Сан-Паулу пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон финишировал восьмым.

«В данный момент гонка стала для нас шагом назад. Но мы как команда постараемся продвинуться вперед.

После этапа будет проведен большой анализ. Уверен, мы увидим, что могли бы сделать что-то лучше. Однако в конечном счете машина по какой-то причине не работала на этой трассе – что есть, то есть», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Льюис не рассчитывает на успех на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса:

«Я этого не ожидаю. Но все возможно. С этим болидом никогда не знаешь.

Все, что я могу сделать – сохранять оптимизм. Считаю, «Ред Булл» так далеко, что останется уверенно впереди в ближайшие годы».

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21 комментарий

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Патрик Кейн
У Мерседеса какое-то эмоционально не стабильное руководство и гонщики. После США и Мексики они сами хайповали при этом они даже не задумывались что в США их темп был так силен частично из за того что РБ и Макларен приподняли днище для перестраховки и явно были не оптимальной форме. В Мексике у Феррари были проблемы с охлаждением. Сейчас же все стало наоборот и теперь они сразу хотят сжечь машину. При этом у них в голове похоже даже не проходит мысль что с ними случилось тоже самое что и с РБ в прошлом году. Просто не попали в настройки. Офигенно наверное инженерам там работать когда Вольф и Хэмилтон кидаются из одной крайности в другую после каждого ГП.
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Патрик Кейн
Ответ Luca di Montezemolo
Скорее всего конкуренты в следующем году увидят что так и не догнали ньюивозку, некоторые сразу начнут готовиться к новому регламенту и практически не будут обновлять машину, мерс уже сказал что забьет на 25 год, наверное так сделает и Феррари, может в астоне и маке будет чуть по другому хз. Короче рисуйте читерстапену ещё 2 титула и число побед в районе Шумахера. Не уверен что вернусь к просмотрам в ближайшие 2 года, ну или включу 1 гонку 2024, а потом выключу если ничего не изменится.
До свидание.
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V12twinturbo
Просто машину пришлось приподнять в этот раз, чтобы не было, как в Остине
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Фанат спорта01
Ответ Alexey Konev
так далеко, что жаренный борется за второе место в чемпе со вторым пилотом РБ, а Норис едет в темпе Макса последние гонки
Между ними 10секунд но Норрис едет в темпе Макса)
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Alexey Konev
Ответ Фанат спорта01
Между ними 10секунд но Норрис едет в темпе Макса)
10 секунд за 70 кругов? ой, пересмотрите гонки из 90х, там Шуми всем круг привез
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irs118return
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Ответ Дмитрий Фурсов
Да, но самая главная беда Мерседес - с руководством. Так долго продлевать контракт с главным гонщиком всей Ф1 - непростительно. Он достоин и 100 млн в год, а Мерседес кое-как дал жалкие 50. За звание сэра можно было и доплатить, не каждый день сэры у них в команде ездят.
ты имеешь ввиду звание сЫра должно как то ещё оплачиваться?))
разве он соответствует этому званию?))
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ibra207
Ответ alex1382
а за ЛГБТ?
не чокаясь безалкогольной текилой 🍸
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Алекс Клиторман
Вот так вот бывает, Люсьен, доминируешь доминируешь годами, а потом бац... приходит другой доминатор. Такова Ф1... Чё-то мне его даже чуть-чуть жалко, правда совсем чуть-чуть.
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Дмитрий Фурсов
Ответ irs118return
да уж, и болид худший и главный пилот худший, совсем беда у мерседес😄🤡
Да, но самая главная беда Мерседес - с руководством. Так долго продлевать контракт с главным гонщиком всей Ф1 - непростительно. Он достоин и 100 млн в год, а Мерседес кое-как дал жалкие 50. За звание сэра можно было и доплатить, не каждый день сэры у них в команде ездят.
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irs118return
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Дмитрий Фурсов
Да, но самая главная беда Мерседес - с руководством. Так долго продлевать контракт с главным гонщиком всей Ф1 - непростительно. Он достоин и 100 млн в год, а Мерседес кое-как дал жалкие 50. За звание сэра можно было и доплатить, не каждый день сэры у них в команде ездят.
100млн фанатиков от сникерса можно дать сЫру за его достижения😄
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ibra207
Ответ Дмитрий Фурсов
Да, но самая главная беда Мерседес - с руководством. Так долго продлевать контракт с главным гонщиком всей Ф1 - непростительно. Он достоин и 100 млн в год, а Мерседес кое-как дал жалкие 50. За звание сэра можно было и доплатить, не каждый день сэры у них в команде ездят.
Ну точно, за сэра 50 и еще 50 потому что BLM 👍🏾🤡
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alex1382
Ответ ibra207
Ну точно, за сэра 50 и еще 50 потому что BLM 👍🏾🤡
а за ЛГБТ?
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Alex Sin
Ответ Патрик Кейн
До свидание.
Лучше сказать прощай, но боюсь пациент болен и находится в неадекватном состоянии, а его неадекватность требует выхода. И поэтому он продолжит писать свои бредни на сайте спортса. Печально(.
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