Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» так далеко, что останется уверенно впереди в ближайшие годы, считаю»

Доминирование «Ред Булл» продолжится в ближайшие сезоны, полагает Хэмилтон.

На Гран-при Сан-Паулу пилот « » Льюис Хэмилтон финишировал восьмым.

«В данный момент гонка стала для нас шагом назад. Но мы как команда постараемся продвинуться вперед.

После этапа будет проведен большой анализ. Уверен, мы увидим, что могли бы сделать что-то лучше. Однако в конечном счете машина по какой-то причине не работала на этой трассе – что есть, то есть», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Льюис не рассчитывает на успех на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса:

«Я этого не ожидаю. Но все возможно. С этим болидом никогда не знаешь.

Все, что я могу сделать – сохранять оптимизм. Считаю, « » так далеко, что останется уверенно впереди в ближайшие годы».

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