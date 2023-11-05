Серхио Перес: «Спринты с реверсивной решеткой будут более интересными для фанатов, обгонов станет больше»

Теги ФИА Ред Булл Формула-1 Серхио Перес регламент Авто

Перес высказался за спринты с реверсивной решеткой в «Формуле-1».

По мнению пилота «Ред Булл» Серхио Переса, такое нововведение сделает спринты более зрелищными. «Ф-1» обсуждает с командами потенциальные изменения перед сезоном-2024.

– Если мы хотим сохранить формат спринтов, его надо поменять. Я бы предложил реверсивную решетку – это сделает гонки более интересными для фанатов. Мне не кажется, что сейчас формат работает и мы достигаем желаемого. По сути в таких заездах ничего не происходит.

– Вы серьезно по поводу реверсивной решетки? Вы бы это приветствовали?

– Да, я бы поддержал. Я считаю, это смешает карты и создаст новые возможности, обгонов станет гораздо больше. Если мы хотим сохранить формат, давайте попробуем что-то другое. На мой взгляд, за последние два года хорошей борьбы в таких заездах было немного.

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9 комментариев

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mclaren-honda
Если делать реверс, то только первой десятки. Иначе в чём интерес когда Ферстаппен обгоняет Сарджента?
В общем постепенно приходим к регламенту Ф2
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Dani Schestov
Реверсивная решетка, обязательный пит-стоп, использование только использованных комплектов резины, а ещё перетасовать пилотов в командах, разрешить выбивать соперников и рандомном гонщикам на разных кругах отключать drs и электодвигатели. Вот тогда интерес точно повысится
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Minuvert
Стал инициатором изменений, а на следующий год ушёл из РБ и завершил карьеру. Подарок напоследок от Чеко)
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Grigpar
Это такая искусственная чушь.
Реверсивная решетка относительно чего? Квалификации? Так ее тогда никто не будет стремиться выиграть, ибо какой смысл выкладываться изо всех сил, что бы стартовать последним, когда лучше квальнуться в конце десятки и потом с легкостью приехать в серьезные очки, при этом удердать даже самых сильных соперников позади, которые увязнут в борьбе друг с другом.
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1CEMAN
Искусственная уравниловка зайдет американским жирничам. Истинным ценителям Ф1 и спорта не нужны всякие реверсивные решётки.
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Mortimer1
Ответ Minuvert
Стал инициатором изменений, а на следующий год ушёл из РБ и завершил карьеру. Подарок напоследок от Чеко)
Пока хейтеры будут захлебываться слюной, Чеко будет гонять за РБ весь следующий сезон
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Дмитрий Дудников
Ответ Grigpar
Это такая искусственная чушь. Реверсивная решетка относительно чего? Квалификации? Так ее тогда никто не будет стремиться выиграть, ибо какой смысл выкладываться изо всех сил, что бы стартовать последним, когда лучше квальнуться в конце десятки и потом с легкостью приехать в серьезные очки, при этом удердать даже самых сильных соперников позади, которые увязнут в борьбе друг с другом.
Общая квалификация. В гонке все на своих местах, а в спринте - реверс.
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Mortimer1
Ответ Дмитрий Дудников
Общая квалификация. В гонке все на своих местах, а в спринте - реверс.
Аутсайдеры будут вести борьбу за последнее место, чтобы хоть какие-то очки заработать в спринте. В гонке все равно шансов мало
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VladimirGol
Ответ 1CEMAN
Искусственная уравниловка зайдет американским жирничам. Истинным ценителям Ф1 и спорта не нужны всякие реверсивные решётки.
"Истинные ценители", это ФИА крышующая два дойчетима?
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