Серхио Перес: «Спринты с реверсивной решеткой будут более интересными для фанатов, обгонов станет больше»
Перес высказался за спринты с реверсивной решеткой в «Формуле-1».
По мнению пилота «Ред Булл» Серхио Переса, такое нововведение сделает спринты более зрелищными. «Ф-1» обсуждает с командами потенциальные изменения перед сезоном-2024.
– Если мы хотим сохранить формат спринтов, его надо поменять. Я бы предложил реверсивную решетку – это сделает гонки более интересными для фанатов. Мне не кажется, что сейчас формат работает и мы достигаем желаемого. По сути в таких заездах ничего не происходит.
– Вы серьезно по поводу реверсивной решетки? Вы бы это приветствовали?
– Да, я бы поддержал. Я считаю, это смешает карты и создаст новые возможности, обгонов станет гораздо больше. Если мы хотим сохранить формат, давайте попробуем что-то другое. На мой взгляд, за последние два года хорошей борьбы в таких заездах было немного.
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В общем постепенно приходим к регламенту Ф2
Реверсивная решетка относительно чего? Квалификации? Так ее тогда никто не будет стремиться выиграть, ибо какой смысл выкладываться изо всех сил, что бы стартовать последним, когда лучше квальнуться в конце десятки и потом с легкостью приехать в серьезные очки, при этом удердать даже самых сильных соперников позади, которые увязнут в борьбе друг с другом.