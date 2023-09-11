Марко извинился за стереотипизацию Переса, «Андретти» все ближе к «Ф-1», Масса рассчитывает на «Феррари» в борьбе за титул-2008 и другие гоночные события за неделю

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Марко объяснил неудачи Переса менталитетом и назвал мексиканца «южноамериканцем» – якобы из-за этого Серхио менее сосредоточен в сравнении с Ферстаппеном и Феттелем. В итоге советнику «Ред Булл» пришлось извиняться за обобщения по национальному признаку, за пилота вступился Гран-при Мехико после «неуместных высказываний».

2. Норрис и «Ред Булл»: Ландо сообщил, что не обязан «Макларену» своей жизнью, Перес не исключил ухода в 2024-м, Марко окрестил британца «претендентом на место», Баттон дал совет соотечественнику, стоящему перед трудным выбором.

3. Масса считает своим титул 2008 года и ожидает поддержки от «Феррари».

4. «Андретти» все ближе к «Ф-1»: отказать команде будет трудно, не нарушив законодательство ЕС.

5. Хэмилтон высказался о «недалеких людях» в ответ на слова трехкратного чемпиона Джеки Стюарта о проигрыше «не самому таланливому» Росбергу и потере голода до побед.

6. Баттон признался, что ему было бы страшнее выступать с Ферстаппеном, чем с Хэмилтоном, Бергер посчитал Макса и Сенну лучшими пилотами за 50 лет.

7. «Хаас» выбрал путь «Ред Булл» и готовит серьезные обновления к Гран-при США.

8. Алонсо заявил, что Ферстаппен и Хэмилтон не строили команды вокруг себя, и объяснил успехи доминаторов.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии

Результаты гонок в других сериях

1. Мартин выиграл квалификацию, спринт и основную гонку на Гран-при Сан-Марино MotoGP, Баньяя на подиуме через неделю после жесткой аварии, Педроса – 4-й.

Марк Маркес «крайне близок» к переходу в «Грезини» к Алексу Маркесу, пишет испанская пресса.

2. Диксон победил в заключительной гонке сезона-2023 «Индикара».

3. Рованпера стал быстрейшим по итогам Ралли Греции и упрочил лидерство в чемпионате.

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🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Сингапура «Ф-1» (15-17 сентября).

2. Этапы Extreme E на Сардинии (16 и 17 сентября).

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