«Хаас» готовит новую версию болида к Гран-при США – большинство инженерных решений скопированы у «Ред Булл» (AMuS)

Теги Гран-при США техника Ред Булл Формула-1 Хаас Авто

Команда «Хаас» готовит масштабный пакет обновлений болида к Гран-при США.

По информации немецкого издания Auto-Motor-und-Sport, в «Хаасе» собираются подготовить к домашнему этапу полноценную новую версию болида.

В обновленной версии машины в «Хаасе» постарались скопировать большинство архитектурных решений «Ред Булл».

Босс «Хааса» Гюнтер Штайнер еще по ходу этапа в Зандворте говорил, что команда работала над данным пакетом обновлений более двух месяцев. И главным образом новинки направлены на то, чтобы помочь команде лучше подготовиться и понять особенности работы болида уже 2024 года.

Наибольшие обновления коснутся конструкции днища, боковых понтонов и кожуха двигателя.

Обновления конструкции шасси, коробки передач, подвески и расположения радиаторов смогут быть реализованы только на болиде 2024 года.

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5 комментариев

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Mittermeyer
Будет смешно, если нищий Хаас поднимется за одно обновление на уровень Альпин или Вильямса, а может и выше.

P.S. А ведь совсем недавно, кто-то из Феррари говорил, может даже Вассер, что болид 2024 года будет сильно отличаться от текущего. Всем известно, что Хаас сам болиды не строит, а получает их из Маранелло. Что если это гениальная многоходовочка по обкатке обновлений Феррари на 2024 год, за счет Хааса.
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Иван Алейников
Хюлькенберг наконец завоюет подиум?
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Рнпрл Аари
Инннтеррррресссннааа, смесь РБ + Мерседес сработала, теперь посмотрим РБ+Феррари
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irs118return
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эту команду трудно воспринимать в серьез пока там Штайнер))
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Jan Vorontsov
Ответ Mittermeyer
Будет смешно, если нищий Хаас поднимется за одно обновление на уровень Альпин или Вильямса, а может и выше. P.S. А ведь совсем недавно, кто-то из Феррари говорил, может даже Вассер, что болид 2024 года будет сильно отличаться от текущего. Всем известно, что Хаас сам болиды не строит, а получает их из Маранелло. Что если это гениальная многоходовочка по обкатке обновлений Феррари на 2024 год, за счет Хааса.
>Альпин или Вильямса

Звучит как "Мерседес или Альпин"
Вилки ведь как раз уровня Хааса команда, просто они раньше встали на путь копирования элементов РБ.
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