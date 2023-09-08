«Хаас» готовит новую версию болида к Гран-при США – большинство инженерных решений скопированы у «Ред Булл» (AMuS)

Команда « » готовит масштабный пакет обновлений болида к .

По информации немецкого издания Auto-Motor-und-Sport, в «Хаасе» собираются подготовить к домашнему этапу полноценную новую версию болида.

В обновленной версии машины в «Хаасе» постарались скопировать большинство архитектурных решений « ».

Босс «Хааса» Гюнтер Штайнер еще по ходу этапа в Зандворте говорил, что команда работала над данным пакетом обновлений более двух месяцев. И главным образом новинки направлены на то, чтобы помочь команде лучше подготовиться и понять особенности работы болида уже 2024 года.

Наибольшие обновления коснутся конструкции днища, боковых понтонов и кожуха двигателя.

Обновления конструкции шасси, коробки передач, подвески и расположения радиаторов смогут быть реализованы только на болиде 2024 года.

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