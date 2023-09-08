«Хаас» готовит новую версию болида к Гран-при США – большинство инженерных решений скопированы у «Ред Булл» (AMuS)
Команда «Хаас» готовит масштабный пакет обновлений болида к Гран-при США.
По информации немецкого издания Auto-Motor-und-Sport, в «Хаасе» собираются подготовить к домашнему этапу полноценную новую версию болида.
В обновленной версии машины в «Хаасе» постарались скопировать большинство архитектурных решений «Ред Булл».
Босс «Хааса» Гюнтер Штайнер еще по ходу этапа в Зандворте говорил, что команда работала над данным пакетом обновлений более двух месяцев. И главным образом новинки направлены на то, чтобы помочь команде лучше подготовиться и понять особенности работы болида уже 2024 года.
Наибольшие обновления коснутся конструкции днища, боковых понтонов и кожуха двигателя.
Обновления конструкции шасси, коробки передач, подвески и расположения радиаторов смогут быть реализованы только на болиде 2024 года.
Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?
P.S. А ведь совсем недавно, кто-то из Феррари говорил, может даже Вассер, что болид 2024 года будет сильно отличаться от текущего. Всем известно, что Хаас сам болиды не строит, а получает их из Маранелло. Что если это гениальная многоходовочка по обкатке обновлений Феррари на 2024 год, за счет Хааса.
Звучит как "Мерседес или Альпин"
Вилки ведь как раз уровня Хааса команда, просто они раньше встали на путь копирования элементов РБ.