Тед Кравиц: «Однажды сотрудника Sky выгнали с базы «Макларена» за джинсы. Рон Деннис ни за что бы не позволил»

Кравиц поведал историю с джинсами в «Макларене».

Репортер Sky Sports Тед Кравиц вспомнил, как одного из работников канала выгнали с базы «Макларена», поскольку он надел джинсы.

«Саймон, как считаешь, стала ли рабочая атмосфера в «Макларене» более расслабленной? По всей видимости, теперь там можно носить джинсы. Помнишь – может, это была твоя первая презентация в 2012-м – когда одного из наших звуковиков выгнали за джинсы? Тогда нельзя было носить джинсы на базе «Макларена». Рон Деннис ни за что бы это не позволил.

А сейчас, думаю, джинсы разрешены», – сообщил Кравиц в беседе с соведущим подкаста Sky Саймоном Лэзенби.

