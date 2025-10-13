  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Тед Кравиц: «Однажды сотрудника Sky выгнали с базы «Макларена» за джинсы. Рон Деннис ни за что бы не позволил»
0

Тед Кравиц: «Однажды сотрудника Sky выгнали с базы «Макларена» за джинсы. Рон Деннис ни за что бы не позволил»

Кравиц поведал историю с джинсами в «Макларене».

Репортер Sky Sports Тед Кравиц вспомнил, как одного из работников канала выгнали с базы «Макларена», поскольку он надел джинсы.

«Саймон, как считаешь, стала ли рабочая атмосфера в «Макларене» более расслабленной? По всей видимости, теперь там можно носить джинсы. Помнишь – может, это была твоя первая презентация в 2012-м – когда одного из наших звуковиков выгнали за джинсы? Тогда нельзя было носить джинсы на базе «Макларена». Рон Деннис ни за что бы это не позволил.

А сейчас, думаю, джинсы разрешены», – сообщил Кравиц в беседе с соведущим подкаста Sky Саймоном Лэзенби.

13 фактов о денежном величии «Макларена»: почти банкрот стал кэш-машиной за 5 лет

«Ф-1» на пороге технореволюции: какая команда готова лучше всех?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoРон Деннис
logoМакларен
Тед Кравиц
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
В «Пирелли» надеются на разнообразие стратегий на Гран-при США
20 минут назад
Мика Хаккинен о Хэмилтоне в «Феррари»: «Обычно требуется 4-5 лет на то, чтобы адаптировать болид под твой стиль пилотажа»
256 минут назад
Даниил Квят о последней гонке «Ламборгини»: «Отдал все этому проекту»
сегодня, 14:47
Мика Хаккинен о Леклере: «Я не сдавался и был лоялен «Макларену» – это сработает и для Шарля с «Феррари»
3сегодня, 14:19
Карун Чандок о регламенте 2026 года: «Мне бы хотелось, чтобы «Формула-1» выглядела иначе»
1сегодня, 13:45
Алексей Попов о карьере Алонсо: «Очень плохо. Был бы 10-кратным чемпионом, если бы мудрее маневрировал между командами»
8сегодня, 13:41
Нико Хюлькенберг о планах на будущее: «Гоняться до 50 лет не буду. Скорее открою где-нибудь свой бар»
сегодня, 13:21
Браунинг выступит за «Уильямс» в практике перед Гран-при Мехико
сегодня, 13:21
Эстебан Окон: «Директор школы говорил, что заниматься гонками бессмысленно и я ничего не добьюсь. Но я все-таки это сделал»
4сегодня, 12:49
В «Хаас» показали особую ливрею для домашнего Гран-при США
сегодня, 12:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03