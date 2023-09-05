Нико Росберг: «Леклер был слишком хорошим парнем с Сайнсом»

Нико Росберг не понимает поведения Шарля Леклера после Гран-при Италии.

Пилот «Феррари» уступил в жесткой борьбе за подиум , после чего заявил, что ему очень понравилось сражаться с напарником. Ситуация напомнила Росбергу битву с партнером по « » в 2014 году.

«Помню, как после гонки в Бахрейне я сказал: «Вот это да, никогда мне не было так весело в болиде». Но эти слова не могли быть более далекими от правды. Я был по-настоящему разозлен, мне было по-настоящему больно после проигрыша Льюису. Ноль веселья.

Гонщики должны действовать немного по-голливудски, мы не можем всегда говорить правду, иначе будут последствия.

И я наблюдал за : его только что победил напарник по команде, который к тому же вывез его за пределы трассы – Карлос заблокировал колеса в шикане, и Шарлю пришлось избегать столкновения и тоже проехать прямо.

Шарль говорил: «Да, было невероятно весело, класс, выпьем пива с Карлосом». И я думал, искренне ли это или он «выдал Нико» и сказал ровно обратное тому, что чувствует. Но мне кажется, это было достаточно искренне.

В таком случае создается ощущение, что он ведет себя как слишком хороший парень. Накануне он проиграл по стратегии, позволив команде создать ситуацию, при которой Карлос дважды получил слипстрим в конце квалификации и попытки не были разделены.

Может, он и правда хороший парень, но это уже перебор, на мой взгляд», – заявил чемпион «Формулы-1» 2016 года.

Нико Росберг: «Форца «Феррари»

Шарль Леклер: «Такими должны быть гонки. Напоминает картинг: Сайнс оборонялся на пределе, я атаковал на пределе»