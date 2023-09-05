Нико Росберг: «Леклер был слишком хорошим парнем с Сайнсом»
Нико Росберг не понимает поведения Шарля Леклера после Гран-при Италии.
Пилот «Феррари» уступил в жесткой борьбе за подиум Карлосу Сайнсу, после чего заявил, что ему очень понравилось сражаться с напарником. Ситуация напомнила Росбергу битву с партнером по «Мерседесу» Льюисом Хэмилтоном в 2014 году.
«Помню, как после гонки в Бахрейне я сказал: «Вот это да, никогда мне не было так весело в болиде». Но эти слова не могли быть более далекими от правды. Я был по-настоящему разозлен, мне было по-настоящему больно после проигрыша Льюису. Ноль веселья.
Гонщики должны действовать немного по-голливудски, мы не можем всегда говорить правду, иначе будут последствия.
И я наблюдал за Шарлем: его только что победил напарник по команде, который к тому же вывез его за пределы трассы – Карлос заблокировал колеса в шикане, и Шарлю пришлось избегать столкновения и тоже проехать прямо.
Шарль говорил: «Да, было невероятно весело, класс, выпьем пива с Карлосом». И я думал, искренне ли это или он «выдал Нико» и сказал ровно обратное тому, что чувствует. Но мне кажется, это было достаточно искренне.
В таком случае создается ощущение, что он ведет себя как слишком хороший парень. Накануне он проиграл по стратегии, позволив команде создать ситуацию, при которой Карлос дважды получил слипстрим в конце квалификации и попытки не были разделены.
Может, он и правда хороший парень, но это уже перебор, на мой взгляд», – заявил чемпион «Формулы-1» 2016 года.
Нико Росберг: «Форца «Феррари»
Шарль Леклер: «Такими должны быть гонки. Напоминает картинг: Сайнс оборонялся на пределе, я атаковал на пределе»
Леклер эфемерный лидер , в том смысле что спрос с него всегда самый жёсткий , типа лидер же , а вот поддержки команды ему чуть ли не меньше .
Попробовали бы Ферстаппена дважды подставить под раздачу слипстрима напарнику , такого говна нахвались бы .
Сход обеих Феррари в Монце? Жить-то всем хочется
Возмущаться командной тактикой после подиума команды в Монце самоубийственно было бы, как бэ моментов это сделать хватало и раньше
Всё было понятно после слип-стримов Сайнсу в квале, после того как Сайнса держали на трассе с убитыми шинами пока Перес ел разрыв, после "ноу риск" от Вассера.
Но местные все равно будут кричать про второго номера, нестабильного и так далее.
Молодец, что попытался, но очевидно, что он просто не мог идти до конца
всё кончилось квасом для окрошки....
карлитос без слипстрима был бы в лучшем случае 3.
Как же крут Леклер, если без всякой помощи слил в квале
жалкие 0,067