Нико Росберг: «Леклер был слишком хорошим парнем с Сайнсом»

Теги Гран-при Италии Феррари Льюис Хэмилтон Нико Росберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Авто

Нико Росберг не понимает поведения Шарля Леклера после Гран-при Италии.

Пилот «Феррари» уступил в жесткой борьбе за подиум Карлосу Сайнсу, после чего заявил, что ему очень понравилось сражаться с напарником. Ситуация напомнила Росбергу битву с партнером по «Мерседесу» Льюисом Хэмилтоном в 2014 году.

«Помню, как после гонки в Бахрейне я сказал: «Вот это да, никогда мне не было так весело в болиде». Но эти слова не могли быть более далекими от правды. Я был по-настоящему разозлен, мне было по-настоящему больно после проигрыша Льюису. Ноль веселья.

Гонщики должны действовать немного по-голливудски, мы не можем всегда говорить правду, иначе будут последствия.

И я наблюдал за Шарлем: его только что победил напарник по команде, который к тому же вывез его за пределы трассы – Карлос заблокировал колеса в шикане, и Шарлю пришлось избегать столкновения и тоже проехать прямо.

Шарль говорил: «Да, было невероятно весело, класс, выпьем пива с Карлосом». И я думал, искренне ли это или он «выдал Нико» и сказал ровно обратное тому, что чувствует. Но мне кажется, это было достаточно искренне.

В таком случае создается ощущение, что он ведет себя как слишком хороший парень. Накануне он проиграл по стратегии, позволив команде создать ситуацию, при которой Карлос дважды получил слипстрим в конце квалификации и попытки не были разделены.

Может, он и правда хороший парень, но это уже перебор, на мой взгляд», – заявил чемпион «Формулы-1» 2016 года.

Нико Росберг: «Форца «Феррари»

Шарль Леклер: «Такими должны быть гонки. Напоминает картинг: Сайнс оборонялся на пределе, я атаковал на пределе»

15 комментариев

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Brigande
Только Рубанкову не показывайте это .
Леклер эфемерный лидер , в том смысле что спрос с него всегда самый жёсткий , типа лидер же , а вот поддержки команды ему чуть ли не меньше .
Попробовали бы Ферстаппена дважды подставить под раздачу слипстрима напарнику , такого говна нахвались бы .
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Антон Якимцев
Ответ Schiaff1no
А что еще мог сказать? Всё было понятно после слип-стримов Сайнсу в квале, после того как Сайнса держали на трассе с убитыми шинами пока Перес ел разрыв, после "ноу риск" от Вассера. Но местные все равно будут кричать про второго номера, нестабильного и так далее. Молодец, что попытался, но очевидно, что он просто не мог идти до конца
До какого конца?
Сход обеих Феррари в Монце? Жить-то всем хочется
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Schiaff1no
Ответ Антон Якимцев
До какого конца? Сход обеих Феррари в Монце? Жить-то всем хочется
Так про то и речь. Он пытался, но ровно в заданных рамках, всегда оставляя Сайнсу преимущество.
Возмущаться командной тактикой после подиума команды в Монце самоубийственно было бы, как бэ моментов это сделать хватало и раньше
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Schiaff1no
А что еще мог сказать?
Всё было понятно после слип-стримов Сайнсу в квале, после того как Сайнса держали на трассе с убитыми шинами пока Перес ел разрыв, после "ноу риск" от Вассера.
Но местные все равно будут кричать про второго номера, нестабильного и так далее.
Молодец, что попытался, но очевидно, что он просто не мог идти до конца
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Roman Roman
Шарль говорил: «Да, было невероятно весело, класс, выпьем пива с Карлосом». И я думал, искренне ли это или он «выдал Нико»

всё кончилось квасом для окрошки....
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Рнпрл Аари
Нуу тут немного неправ Нико, во первых Феррари не в том положении что Мерседес в 14м, сейчас каждое очко в гонке на счету при такой плотной борьбе, и доведи Леклер борьбу до контакта и схода его команда и Тифози просто съели бы его за провал такого ГП. Во вторых ни Леклер ни Сайнс не борются за победу в чемпионате потому лишний риск им никчему, главное заработать побольше баллов, будь вместо Сайнса соперник из другой команды скорее всего и Леклер действовал бы жёстче
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solevator
Хорошо, что он дал Нико Росберга - а не Жиля Вильнёва... В тот раз противостояние напарников закончилось как-то не очень.
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AVKU
Нужно было стать плохим парнем и пойти в атаку с контактом? С риском потерять гарантированный подиум в Монце, тогда как любой подиум для Феррари сейчас за счастье? Да ладно. Я удивлён, что Леклер а принципе атаковал до конца. До второго места было не дотянуться, а сойти вдвоём было вполне реально. Да и не был он значительно быстрее, просто с DRS нагонял на прямых, плюс Сайнс свою резину убивал, пока оборонялся от быков. Во многих командах борьба между своими пилотами сейчас запрещена, и в Феррари такое правило не помешает. Во избежание.
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Ват-сон
Нико знает что говорит)
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Роман
Разумное замечание.
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Scorpio
да ладно, случается.
карлитос без слипстрима был бы в лучшем случае 3.
Как же крут Леклер, если без всякой помощи слил в квале
жалкие 0,067
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White Pardus
Ответ Антон Якимцев
До какого конца? Сход обеих Феррари в Монце? Жить-то всем хочется
и очков, чтобы объехать АМ в КК тоже...
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pan_admiral
Ответ Schiaff1no
А что еще мог сказать? Всё было понятно после слип-стримов Сайнсу в квале, после того как Сайнса держали на трассе с убитыми шинами пока Перес ел разрыв, после "ноу риск" от Вассера. Но местные все равно будут кричать про второго номера, нестабильного и так далее. Молодец, что попытался, но очевидно, что он просто не мог идти до конца
Ноу риск было в конце 50 круга из 51. И всё равно - Леклер проигнорировав это указание уступил Сайнсу.
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