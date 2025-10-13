Мика Хаккинен о Леклере: «Я не сдавался и был лоялен «Макларену» – это сработает и для Шарля с «Феррари»

Хаккинен считает, что Леклеру стоит остаться в «Феррари».

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен высказался о потенциальном переходе лидера «Феррари» Шарля Леклера в другую команду.

«Его менеджеры очень активно думают о том, что происходит сейчас и случится в будущем.

По своему опыту могу сказать, что я никогда не сдавался. Я был очень лоялен «Макларену », а руководство убедило меня: «Мика, просто подожди. Когда мы наладим все аспекты в команде, ты будешь побеждать. Давай будем упорно трудиться. Неважно, займет ли путь год, два, три. Давай просто сделаем это».

Для меня это сработало, помогло включиться. Сработает и для Леклера с «Феррари», – убежден Хаккинен.

