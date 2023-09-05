Гельмут Марко: «Перес нестабилен, не всегда сосредоточен, ему за 30. Норрис – претендент на место в «Ред Булл»

Теги возможные переходы Макларен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Гельмут Марко высказал разочарование выступлениями Серхио Переса за «Ред Булл».

Советник команды не стал подтверждать слухи о том, что пилот «Макларена» Ландо Норрис займет место Переса уже в 2024-м году, однако назвал британца «претендентом» на переход.

«Перес нестабилен, не всегда сосредоточен. У него контракт до 2024 года, а у Норриса – до 2025-го – к сожалению, такой длинный.

Безусловно, [Норрис] является для нас претендентом на место. Мы в «Торо Россо» уже договорились с ним в свое время, пока его менеджер не понял, что есть вариант с «Маклареном». Если говорить о молодости и скорости, он очень хорошо нам подойдет.

Серхио, напротив, уже за 30, он ждет появления четвертого ребенка. Так что у него есть другие интересы. Посмотрим, что будет дальше.

С одной стороны, место в «Ред Булл» – одно из самых привлекательных, с другой стороны, в соперниках у тебя Макс Ферстаппен. Необходимо быть очень сильным в плане личности и психологии. Перес выступает лучше всех остальных пилотов, которые были в последние годы, побеждает в гонках», – сказал Марко в эфире ServusTV.

Серхио Перес: «Если я не буду в «Ред Булл» в 2024-м, придется искать другие варианты»

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41 комментарий

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Ма Из
умеют в рб поддержать своих пилотов)
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pan_admiral
Ответ Lordk
У Пиастри есть опыт скандалов?
Да, у Пиастри есть опыт скандалов
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ALMANAC
Чеко, спасибо за победы, подиумы, оборону в Абу-Даби-21, крутые эмоции.
Удачи в новой команде)
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xamer 9
Ну что ж, наблюдаем за новой игрой от Ред Булл: «Кто же заменит Переса в следующем сезоне? Леклер, Норрис, может быть, так захотят к нам, что ультимативно предложат расторгнуть свои контракты? Или, может, Пиастри - опыт скандалов уже есть.»
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ALMANAC
Ответ pan_admiral
Да, у Пиастри есть опыт скандалов
Это фейл Альпин, а не Пиастри. Понятное дело, такой актив никто терять не хочет, но это проблема команды, а не пилота. После того, как его жестко оттеснил Чеко в Венгрии, и выбил Льюис в Монце, он само спокойствие. Никаких эмоций. Дает всегда адекватную инфу по делу команде и все. Так что Пиастри все делает правильно. С командой он не ошибся.
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Alex Sin
Ответ ALMANAC
Да, было такое. Сегодня Норрис, но завтра Доктор может и Льюиса подписать)
О да, Льюис в РБ и быки перестанут самовозить и превратятся сразу же в 3-5 команду по скорости. И Лука первый об этом напишет на форуме.
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Иван Алейников
Ответ ALMANAC
Чеко, спасибо за победы, подиумы, оборону в Абу-Даби-21, крутые эмоции. Удачи в новой команде)
Так недавно доктор сказал, что Чеко будет в 24. Или я что то не понял
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Mortimer1
Ответ Lordk
У Пиастри есть опыт скандалов?
Пиастри - это один большой ходячий скандал
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mclaren-honda
Ответ Philatelist79
Это ожидаемо, Чеко уверенный номер 2 . Ему не хватает уверенности, характера.
Вот именно что не уверенный номер 2. Не всегда едет прямо позади Ферстаппена, часто болтается где-то в глубине
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DelNord
Если в Маках место освободится, то будет очень интересно. Вряд ли они захотят брать Серхио, но лучшей кандидатуры может и не найтись.
А место - заманчивое, фактически первый пилот в одну из команд-претендентов на подиум.
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White Pardus
Ответ Сергей Евсеев
Не понимаю, то люди недовольны уровнем напарников Ферстаппена, то не хотят видеть Норриса в РБ. Вы уже определитесь.
"Вы" это кто? Лично я ещё в начале 2000х определился и мне фиолетово, что у Макса за напарники) Лично "Нам" Норрис в Маках вполне)
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mrMassi
Ответ Ма Из
умеют в рб поддержать своих пилотов)
Мне кажется у доктора какая то заторможенная реакция. Когда были провалы в квалах и гонках, причем по вине чеко, все говорили что он молодец и отлично справляется.

А сейчас, когда он в гонках действительно делает максимум (в Нидерландах не повезло, штраф за то что подскользнулся на луже в питах, так бы спокойно был вторым), а так он постоянно на подиуме. И тут дохтур проснулся и понял что Перес не стабилен? Шта?
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sportyara
Как будто прямым текстом дали понять Чеко, что больше не заинтересованы в нём... И попутно от самого Переса интервью по соседству про варианты на 2024 год...
Как бы ни было дальше, Перес, очевидно, лучший напарник Макса последних сезонов, а учитывая как расцвели Албон и Гасли после ухода из системы Ред Булл, уж точно не случайный гонщик в Ф1 (хотя это было понятно и раньше).
При этом не до конца понятно, для чего Ред Булл потенциально топовый напарник к Максу именно на следующий год: очевидно, машина будет лучшей. А модель Хэмилтон/Боттас очевидно выглядит более подходящей для такой ситуации, чем модель Хэмилтон/Росберг.
Скандалы, интриги, расследования. То за что мы также безмерно любим Ф1)
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kotopandych
Ответ White Pardus
Наброс на вентилятор. Смысл Ландо идти в РБ? Кто поручится, что РБ после смены регламента будет доминировать? Нет, никакого. Ньюи? Так Маки и до Ньюи, при всём к нему уважении, выигрывали. На пару сезонов вторикеллой к "другу"? С гарантированными подиумами? Так та дружба быстро закончится. А в Маках он №1. Да, Оскар хорош, но он ещё как минимум сезон будет подтягиваться до уровня Норриса.
РБ в любом случае будет лучше Маков. Этого достаточно
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Lordk
Ответ White Pardus
судились из-за него с Альпин
Альпин сама решила посудиться, не имея никакой надежды на победу. Сама и проиграла. Если Хаас решит посудиться сейчас с Маклареном за права на Норриса, то Норрис тоже будет иметь опыт скандалов?
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Lordk
Ответ White Pardus
Какая разница кто и почему? Скандал был? Был!) Мы сейчас об этом, а не о причинах и кто затеял)
Ну так Пиастри и его стороны это почти никак не коснулось )
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Сергей Евсеев
Ответ White Pardus
Наброс на вентилятор. Смысл Ландо идти в РБ? Кто поручится, что РБ после смены регламента будет доминировать? Нет, никакого. Ньюи? Так Маки и до Ньюи, при всём к нему уважении, выигрывали. На пару сезонов вторикеллой к "другу"? С гарантированными подиумами? Так та дружба быстро закончится. А в Маках он №1. Да, Оскар хорош, но он ещё как минимум сезон будет подтягиваться до уровня Норриса.
Не понимаю, то люди недовольны уровнем напарников Ферстаппена, то не хотят видеть Норриса в РБ. Вы уже определитесь.
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White Pardus
Ответ Сергей Евсеев
Поражаюсь наивности комментаторов. Такие высказывания появляются, когда все уже решено. О каком давлении вы тут говорите. Смешно.
ну...история, особенно история последних лет того же РБ показала, что контракт - не гарантия, а просто бумажко)
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ALMANAC
Ответ Иван Алейников
Так недавно доктор сказал, что Чеко будет в 24. Или я что то не понял
Да, было такое. Сегодня Норрис, но завтра Доктор может и Льюиса подписать)
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EAl
Как-то слишком много стало информации о переходе нориса в редбул. Тревожно. Похоже на правду. Кого тогда брать на место нориса если он уйдет - непонятно. Что-то никто из нормальных и свободных на ум не приходит. Перес пусть идет лесом. Пиастри пока не потянет роль первого номера. Неужели кого-то из индикара возьмут, типа о варда. Не хотелось бы такого конечно.
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Lordk
Кажется последняя гонка, где Перес только в конце гонки смог выйти на второе место, стало еще одной каплей на чашу свободного кокпита в 2024
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White Pardus
Ответ kotopandych
РБ в любом случае будет лучше Маков. Этого достаточно
посмотрим)
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Рнпрл Аари
Норрис в РБ на пару с Максом было бы интересно. А так да походу это последний контракт Переса с РБ
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orangevirus
Вот пусть и пробуют Алекса Палоу.
Почему бы и нет.
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Philatelist79
Это ожидаемо, Чеко уверенный номер 2 . Ему не хватает уверенности, характера.
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