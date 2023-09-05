Гельмут Марко: «Перес нестабилен, не всегда сосредоточен, ему за 30. Норрис – претендент на место в «Ред Булл»

Гельмут Марко высказал разочарование выступлениями Серхио Переса за «Ред Булл».

Советник команды не стал подтверждать слухи о том, что пилот « » займет место Переса уже в 2024-м году, однако назвал британца «претендентом» на переход.

«Перес нестабилен, не всегда сосредоточен. У него контракт до 2024 года, а у Норриса – до 2025-го – к сожалению, такой длинный.

Безусловно, [Норрис] является для нас претендентом на место. Мы в «Торо Россо» уже договорились с ним в свое время, пока его менеджер не понял, что есть вариант с «Маклареном». Если говорить о молодости и скорости, он очень хорошо нам подойдет.

Серхио, напротив, уже за 30, он ждет появления четвертого ребенка. Так что у него есть другие интересы. Посмотрим, что будет дальше.

С одной стороны, место в «Ред Булл» – одно из самых привлекательных, с другой стороны, в соперниках у тебя . Необходимо быть очень сильным в плане личности и психологии. Перес выступает лучше всех остальных пилотов, которые были в последние годы, побеждает в гонках», – сказал в эфире ServusTV.

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