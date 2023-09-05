Гельмут Марко: «Перес нестабилен, не всегда сосредоточен, ему за 30. Норрис – претендент на место в «Ред Булл»
Гельмут Марко высказал разочарование выступлениями Серхио Переса за «Ред Булл».
Советник команды не стал подтверждать слухи о том, что пилот «Макларена» Ландо Норрис займет место Переса уже в 2024-м году, однако назвал британца «претендентом» на переход.
«Перес нестабилен, не всегда сосредоточен. У него контракт до 2024 года, а у Норриса – до 2025-го – к сожалению, такой длинный.
Безусловно, [Норрис] является для нас претендентом на место. Мы в «Торо Россо» уже договорились с ним в свое время, пока его менеджер не понял, что есть вариант с «Маклареном». Если говорить о молодости и скорости, он очень хорошо нам подойдет.
Серхио, напротив, уже за 30, он ждет появления четвертого ребенка. Так что у него есть другие интересы. Посмотрим, что будет дальше.
С одной стороны, место в «Ред Булл» – одно из самых привлекательных, с другой стороны, в соперниках у тебя Макс Ферстаппен. Необходимо быть очень сильным в плане личности и психологии. Перес выступает лучше всех остальных пилотов, которые были в последние годы, побеждает в гонках», – сказал Марко в эфире ServusTV.
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Удачи в новой команде)
А место - заманчивое, фактически первый пилот в одну из команд-претендентов на подиум.
А сейчас, когда он в гонках действительно делает максимум (в Нидерландах не повезло, штраф за то что подскользнулся на луже в питах, так бы спокойно был вторым), а так он постоянно на подиуме. И тут дохтур проснулся и понял что Перес не стабилен? Шта?
Как бы ни было дальше, Перес, очевидно, лучший напарник Макса последних сезонов, а учитывая как расцвели Албон и Гасли после ухода из системы Ред Булл, уж точно не случайный гонщик в Ф1 (хотя это было понятно и раньше).
При этом не до конца понятно, для чего Ред Булл потенциально топовый напарник к Максу именно на следующий год: очевидно, машина будет лучшей. А модель Хэмилтон/Боттас очевидно выглядит более подходящей для такой ситуации, чем модель Хэмилтон/Росберг.
Скандалы, интриги, расследования. То за что мы также безмерно любим Ф1)
Почему бы и нет.