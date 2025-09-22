100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP

27 и 28 сентября в Москве состоится седьмой этап главного чемпионата страны по дрифту сезона-2025.

Уик-энд на обратной конфигурации «Москоу Рейсвей» станет 100-м в истории Российской Дрифт Серии.

Перепады рельефа и движение в противоположную сторону, которое меняет не только траекторию, но и ритм проезда, станет серьезным вызовом для пилотов. На финальном этапе сезона-2025 свой вклад в расстановку сил может внести и погода.

Шансы на чемпионство сохраняют пять лидеров личного зачета.

Чемпион RDS GP 2022 года Аркадий Цареградцев стал автором самого яркого камбэка в текущем сезоне. За шесть этапов Цареградцев вышел с 33-й на первую строчку в чемпионате и является фаворитом в гонке за вторым титулом. Лидер «LECAR Одержимые Моторспорт» на финал приедет с преимуществом в 181 балл над своим ближайшим преследователем и уже в субботу может снять вопрос о чемпионстве или как минимум существенно упрочить свое положение в турнирной таблице.

Главным конкурентом Аркадия Цареградцева является Дамир Идиятулин, который ни разу не выигрывал титул в RDS.

Действующий чемпион Артем Шабанов, занимающий третью строчку в протоколах по итогам шести этапов, тоже способен защитить титул. Остаются шансы и у двух спортсменов, которые разыграли трофей в сезоне-2023: тогда Георгий Чивчян опередил дебютанта серии Антон Козлова и стал четырехкратным чемпионом.

На титул в командном зачете претендуют четыре коллектива: «LECAR Одержимые Моторспорт», Fresh Racing, TimeUp и Takayama Forward Auto.

Ситуация будет напрямую зависеть от того, как проявят себя пилоты. С большой долей вероятности победа на финальном этапе RDS GP на Moscow Raceway принесет чемпионство и команде.

Расписание 7-го этапа RDS GP 2025 на «Москоу Рейсвей»

27 сентября, суббота

9:00-13:30 – квалификация

14:00-15:00 – торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

15:20-18:00 – парные заезды ТОП-32

28 сентября, воскресенье

11:15-12:15 – парад пилотов и автограф-сессия

12:40-14:10 – парные заезды ТОП-16

15:10-17:10 – парные заезды ТОП-8 / ТОП-4 / финал

17:30 – церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома «Москоу Рейсвей», так и в прямом эфире на платформе RDS TV – квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.