Гюнтер Штайнер: «Чемпионат этого года выиграет Пиастри. И ему не стоит уходить из «Макларена»

Пиастри стоит остаться в «Макларене» – считает Штайнер.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер уверен, что Оскар Пиастри останется в «Макларене» несмотря на то, что может быть недоволен текущим отношением команды к себе.

По мнению Штайнера, любой возможный фаворитизм в пользу Ландо Норриса исчезнет после того, как Пиастри выиграет чемпионат.

«Во-первых, чемпионат этого года выиграет именно Пиастри. Как раз поэтому ему и стоит остаться в «Макларене».

Куда ему уходить в следующем году? Во-первых, все места уже заняты. К тому же, куда бы он ни пошел, он бы не знал, кто на что будет способен [при новом регламенте]. В то время как «Макларен» в данный момент выступает очень хорошо.

Очевидно, что Пиастри способен победить Норриса. Если он победит в этом году, то вполне сможет надеяться на то, что будет побеждать и в будущем.

Не думаю, что в «Макларене» ставят Пиастри в невыгодное положение. Они просто не дают ему преимущества, так что ему приходится биться.

Однако если Пиастри выиграет чемпионат с «Маклареном», то именно он окажется в команде в статусе чемпиона «Формулы-1», а это очень важно. Так что я не думаю, что Пиастри уйдет. Нет. Ему не стоит этого делать», – рассказал Штайнер.

