Тед Кравиц о будущем Мика Шумахера: «Похоже на то, что для него закрыты все двери»
Репортер Sky Sports Тед Кравиц поделился новостями о будущем резервного пилота «Мерседеса» Мика Шумахера.
«У меня для вас кое-что есть – возможно, вы уже это слышали. Тото Вольффа [босса «Мерседеса»] спросили о Мике Шумахере и о том, сможет ли он вернуться в пелотон в 2024-м.
Вольффа спросили: «Вы сможете найти место для Мика Шумахера, вашего резервного пилота, на следующий год? Быть может, есть возможность устроить его в «Уильямс», если они не оставят Логана Сарджента?»
Тото сказал, что, к сожалению для Мика, похоже на то, что все двери закрыты. Так что, если вы фанат Мика Шумахера, – и давайте посмотрим правде в глаза: а кто нет? – увы, кажется, он не вернется в следующем году. В таком случае ему предстоит искать место в других сериях.
Он не может не участвовать в гонках два года – для него это очень плохо. Но давайте посмотрим, что будет. Возможно, в «Уильямсе» появится место, потому что у Логана Сарджента был довольно печальный день сегодня [в воскресенье]», – сказал Кравиц.
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фанаты Мика: два сезона мало для раскрытия таланта, а первый и вовсе не считался.
фанаты Мика: Сарджент чё-то не едет, давайте его уберём после половины дебютного сезона.
мало того, что сынишка пилот ниже среднего уровня, так ещё ему по наследству досталась куча токсичного фанатья. но радует, что в эфодину он уже никогда не вернётся.
Я застал позднего Йоса если что, конечно он ездил в командах-аутсайдерах, но не выделялся абсолютно, и было понятно что там ему самое место.