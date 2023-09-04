Тед Кравиц о будущем Мика Шумахера: «Похоже на то, что для него закрыты все двери»

Теги Гран-при Италии Уильямс Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Мик Шумахер Тед Кравиц Логан Сарджент Авто

Репортер Sky Sports Тед Кравиц поделился новостями о будущем резервного пилота «Мерседеса» Мика Шумахера.

«У меня для вас кое-что есть – возможно, вы уже это слышали. Тото Вольффа [босса «Мерседеса»] спросили о Мике Шумахере и о том, сможет ли он вернуться в пелотон в 2024-м.

Вольффа спросили: «Вы сможете найти место для Мика Шумахера, вашего резервного пилота, на следующий год? Быть может, есть возможность устроить его в «Уильямс», если они не оставят Логана Сарджента?»

Тото сказал, что, к сожалению для Мика, похоже на то, что все двери закрыты. Так что, если вы фанат Мика Шумахера, – и давайте посмотрим правде в глаза: а кто нет? – увы, кажется, он не вернется в следующем году. В таком случае ему предстоит искать место в других сериях.

Он не может не участвовать в гонках два года – для него это очень плохо. Но давайте посмотрим, что будет. Возможно, в «Уильямсе» появится место, потому что у Логана Сарджента был довольно печальный день сегодня [в воскресенье]», – сказал Кравиц.

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12 комментариев

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vulturecrow
ох уж эти двойные стандарты.
фанаты Мика: два сезона мало для раскрытия таланта, а первый и вовсе не считался.
фанаты Мика: Сарджент чё-то не едет, давайте его уберём после половины дебютного сезона.

мало того, что сынишка пилот ниже среднего уровня, так ещё ему по наследству досталась куча токсичного фанатья. но радует, что в эфодину он уже никогда не вернётся.
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Minuvert
За Мика Шумахера многие болели авансом, за заслуги отца. Увы, реальность показала, что талант не всегда передаётся по наследству
+9
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Jan Vorontsov
Ответ Minuvert
Как правило его сравнивают с Шумахером. Скажите, а кто был бы не середняк в таком случае?)
Он и без сравнения с Шумахером в ф1 за восемь сезонов ничего не добился - ноль побед, несколько подиумов, это был уровень Магнуссена примерно.

Я застал позднего Йоса если что, конечно он ездил в командах-аутсайдерах, но не выделялся абсолютно, и было понятно что там ему самое место.
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Minuvert
Ответ Jan Vorontsov
Я бы сказал, никогда не передаётся. Хотя есть примеры сыновей выдающихся гонщиков, добившихся больших успехов, есть даже чемпионы, но кто из них обладал действительно большим талантом? Дело скорее в том, что их отцы знали как воспитать чемпионов и обладали связями.
Ну, Росберга к супер талантам не отношу, как и Сайнса, а вот Макс явно отца превзошёл. Но тут явно была проделана хорошая работа над ошибками
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Jan Vorontsov
Ответ Minuvert
Ну, Росберга к супер талантам не отношу, как и Сайнса, а вот Макс явно отца превзошёл. Но тут явно была проделана хорошая работа над ошибками
У Макса наоборот отец середняк.
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Jan Vorontsov
Ответ Minuvert
За Мика Шумахера многие болели авансом, за заслуги отца. Увы, реальность показала, что талант не всегда передаётся по наследству
Я бы сказал, никогда не передаётся. Хотя есть примеры сыновей выдающихся гонщиков, добившихся больших успехов, есть даже чемпионы, но кто из них обладал действительно большим талантом? Дело скорее в том, что их отцы знали как воспитать чемпионов и обладали связями.
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Forever and Ever
Ответ Minuvert
Ну, Росберга к супер талантам не отношу, как и Сайнса, а вот Макс явно отца превзошёл. Но тут явно была проделана хорошая работа над ошибками
Ну оказаться в Ф1 - уже талант, а там уж извините, там все суперталанты. Так что.
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Не очень веселый молочник
Просто уберите из сочетания "Мик Шумахер" слово "Шумахер" и.... Просто Мик, коих прошло через ф1 сотни.
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Minuvert
Ответ Jan Vorontsov
У Макса наоборот отец середняк.
Как правило его сравнивают с Шумахером. Скажите, а кто был бы не середняк в таком случае?)
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Minuvert
Ответ Jan Vorontsov
Он и без сравнения с Шумахером в ф1 за восемь сезонов ничего не добился - ноль побед, несколько подиумов, это был уровень Магнуссена примерно. Я застал позднего Йоса если что, конечно он ездил в командах-аутсайдерах, но не выделялся абсолютно, и было понятно что там ему самое место.
Я тогда ещё не смотрел. Про ноль побед для меня откровение, не думал, что все так печально.
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Minuvert
Ответ Forever and Ever
Ну оказаться в Ф1 - уже талант, а там уж извините, там все суперталанты. Так что.
Таланты - да, но приставка "супер" применима не ко всем
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