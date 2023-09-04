Тед Кравиц о будущем Мика Шумахера: «Похоже на то, что для него закрыты все двери»

Репортер Sky Sports Тед Кравиц поделился новостями о будущем резервного пилота « » Мика Шумахера.

«У меня для вас кое-что есть – возможно, вы уже это слышали. [босса «Мерседеса»] спросили о и о том, сможет ли он вернуться в пелотон в 2024-м.

Вольффа спросили: «Вы сможете найти место для Мика Шумахера, вашего резервного пилота, на следующий год? Быть может, есть возможность устроить его в «Уильямс», если они не оставят Логана Сарджента?»

Тото сказал, что, к сожалению для Мика, похоже на то, что все двери закрыты. Так что, если вы фанат Мика Шумахера, – и давайте посмотрим правде в глаза: а кто нет? – увы, кажется, он не вернется в следующем году. В таком случае ему предстоит искать место в других сериях.

Он не может не участвовать в гонках два года – для него это очень плохо. Но давайте посмотрим, что будет. Возможно, в « » появится место, потому что у Логана Сарджента был довольно печальный день сегодня [в воскресенье]», – сказал Кравиц.

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