Льюис Хэмилтон о словах Стюарта: «Недалекие люди комментируют, не зная о работе, которая остается за кадром»
Льюис Хэмилтон отреагировал на высказывание Джеки Стюарта.
Трехкратный чемпион «Формулы-1» поделился мыслями о пилоте «Мерседеса», отметив, что в 2016 году Льюис проиграл «не самому талантливому» Нико Росбергу. Кроме того, Стюарт заявил, что у Хэмилтона уже нет прежнего голода до побед, поэтому он вряд ли выиграет рекордный восьмой титул.
«Есть очень недалекие люди, которые комментируют, не зная о работе, которая остается за кадром», – сказал британец в ответ на вопрос о словах соотечественника.
Хэмилтон также сообщил, что хочет стать примером для следующего поколения:
«Надеюсь, когда я завершу карьеру, то буду вдохновлять молодежь, новое поколение пилотов, говорить им, что нормально допускать ошибки. Важно их вдохновлять, а не затыкать. Такой фигурой я хочу стать».
Джеки Стюарт: «Хэмилтон проиграл не самому талантливому Росбергу. Не считаю, что Льюис выиграет 8-й титул»
Ну и называть Стюарта недалёким, говорит о твоём самомнении и как раз недалёкости. Ведь Джеки заслужил рыцарский титул, а не получил из-за воплей представителей меньшинств о толерастии...
Эгоизм да, вполне норма