Льюис Хэмилтон о словах Стюарта: «Недалекие люди комментируют, не зная о работе, которая остается за кадром»

Льюис Хэмилтон отреагировал на высказывание Джеки Стюарта.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» поделился мыслями о пилоте « », отметив, что в 2016 году Льюис проиграл «не самому талантливому» . Кроме того, Стюарт заявил, что у уже нет прежнего голода до побед, поэтому он вряд ли выиграет рекордный восьмой титул.

«Есть очень недалекие люди, которые комментируют, не зная о работе, которая остается за кадром», – сказал британец в ответ на вопрос о словах соотечественника.

Хэмилтон также сообщил, что хочет стать примером для следующего поколения:

«Надеюсь, когда я завершу карьеру, то буду вдохновлять молодежь, новое поколение пилотов, говорить им, что нормально допускать ошибки. Важно их вдохновлять, а не затыкать. Такой фигурой я хочу стать».

Джеки Стюарт: «Хэмилтон проиграл не самому талантливому Росбергу. Не считаю, что Льюис выиграет 8-й титул»