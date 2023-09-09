Льюис Хэмилтон о словах Стюарта: «Недалекие люди комментируют, не зная о работе, которая остается за кадром»

Теги Льюис Хэмилтон Нико Росберг Джеки Стюарт Формула-1 Мерседес Авто

Льюис Хэмилтон отреагировал на высказывание Джеки Стюарта.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» поделился мыслями о пилоте «Мерседеса», отметив, что в 2016 году Льюис проиграл «не самому талантливому» Нико Росбергу. Кроме того, Стюарт заявил, что у Хэмилтона уже нет прежнего голода до побед, поэтому он вряд ли выиграет рекордный восьмой титул.

«Есть очень недалекие люди, которые комментируют, не зная о работе, которая остается за кадром», – сказал британец в ответ на вопрос о словах соотечественника.

Хэмилтон также сообщил, что хочет стать примером для следующего поколения:

«Надеюсь, когда я завершу карьеру, то буду вдохновлять молодежь, новое поколение пилотов, говорить им, что нормально допускать ошибки. Важно их вдохновлять, а не затыкать. Такой фигурой я хочу стать».

Джеки Стюарт: «Хэмилтон проиграл не самому талантливому Росбергу. Не считаю, что Льюис выиграет 8-й титул»

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
мать Зетмира
Ответ Башмак Нирванов
А можно ты будешь говорить только за себя? То, что ты написал - нереально. Он - рекордсмен. По нему будут мерять достижения ещё долгие годы.
Рекордсмен по словам о превозмоганиях и о 7 по скорости машине в пелотоне.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рнпрл Аари
Назвать трехкратного недалёким, ну такое себе, мужик то тоже в Ф1, постоянно на ГП тусуется. Походу задело что шансы на 8 титул похоронил
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ма Из
с такими заявлениями на недалекого больше похож сам Хэм
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не очень веселый молочник
При чем тут работа за кадром? Джекки про Фому, этот про Ерему. ПС. Джекки все правильно сказал
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexey Konev
кто из этих двой недалекий, это ещё большой вопрос. хотя, что я такое говорю... тут всё очевидно
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Schiaff1no
Фига у сэра пригорело. При том, что Джеки высказался максимально уважительно.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ascari
Эх Льюис... вот если б ты был просто гонщиком, который не пиарится на политических повестах и не рассказывает что у него третья машина по скорости, ставя при этом лучшие круги на изношенных шинах, цены б тебе не было. И болельщиков у тебя было бы огромное количество. А сейчас болельщики (именно болельщики, не фанатики) от тебя отвернулись из-за всей твоей лабуды и даже в Британии Норрис бызывает больше эмоций чем ты.

Ну и называть Стюарта недалёким, говорит о твоём самомнении и как раз недалёкости. Ведь Джеки заслужил рыцарский титул, а не получил из-за воплей представителей меньшинств о толерастии...
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alex1382
Ответ ffmp
Хэма многие недолюбливают и откровенно ненавидят по большей части только за его политические взгляды и громкие высказывания для прессы. Но если отбросить все это, и смотреть исключительно как на гонщика, то он пилот высочайшего уровня, который сражался и вышел победителем по статистике с тремя чемпионами (Алонсо, Росберг, Баттон), повторил рекорд Шумахера по титулам и всегда выступает на должном уровне.
вобщем да. Лично я по этим причинам к нему плохо и отношусь. Ещё бы добавил лицемерие, нытьё и превозмогания
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alex1382
Ответ Биомеханоид
Для пилота Ф1 высокого уровня - это норм. Сверхэгоцентризм как черта победного настроя.
смотря что норм...нытьё и превозмогания, это вряд ли
Эгоизм да, вполне норма
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий