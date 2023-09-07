«Андретти» получит лицензию ФИА, «Ф-1» будет трудно отклонить заявку, не нарушив законодательство ЕС (AMuS)

Теги ФИА Формула-1 Андретти Автоспорт Авто

«Андретти» близка к тому, чтобы получить лицензию на выступления в «Формуле-1» в 2025 году от ФИА.

Такой информацией делится Auto Motor und Sport. В то же время американской команде еще предстоит согласовать заявку с ФОМ, управляющей «Ф-1».

Журналисты подчеркивают, что документы «Андретти» будет трудно отклонить после одобрения со стороны ФИА.

По результатам разбирательства с Еврокомиссией в 2000 году ФИА внесла правки в свой Международный спортивный кодекс. В частности, добавлены слова о том, что команде не может быть отказано от участия в соревнованиях за исключением случаев, когда ФИА сочтет такое решение необходимым ради «безопасного, справедливого и надлежащего проведения гонок».

В случае отказа «Андретти» без веских причин «Ф-1» также рискует столкнуться с проблемами, связанными с законодательством ЕС. В теории владельцы серии из «Либерти Медиа» могут помешать команде путем отказа от ее включения в действующий Договор согласия или многократного повышения вступительного взноса.

Тогда «Андретти» сможет участвовать в Гран-при, однако не будет получать призовые. Тем не менее, такое решение вряд ли пойдет на пользу самой «Ф-1». Вероятно, в данном случае машины американского коллектива будет запрещено показывать в трансляциях, что приведет к абсурдным ситуациям: к примеру, зрители «Ф-1» не увидят старты.

Кроме того, отмечается, что «Андретти» будет крайне тяжело подготовиться к сезону-2025. Возможно, команда дождется подписания нового Договора согласия в 2026-м.

При таком сценарии «Ф-1» останется лишь повысить вступительный взнос с 200 до 600 миллионов долларов – слухи об этом ходят в последние месяцы, однако и это можно посчитать не соответствующим упомянутому пункту из Кодекса ФИА о противодействии новым участникам. «Ф-1», в свою очередь, может аргументировать решение существенным ростом стоимости команд в последние годы.

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14 комментариев

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LetTong
Андретти намного нужнее зрителям, чем условные Хаас и Альфа Таури
+16
-1
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Сергей Евсеев
Просто возьмите Андретти новой командой. Ни одного минуса, только плюсы.
+15
-3
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Jurgen Klinsmann
было бы интересно сделать так, чтоб формула2 стала местом где можно завоевать место в ф1. например условный андретти подает заявку, залетает в ф2, а оттуда чтоб попасть в ф1 нужно выиграть в ф2. эдакая вторая лига кароч. думаю это повысило бы интерес и ко второй формуле.
+7
-1
+6
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Сергей Евсеев
Ответ sashka_1990
Приведет ли появление нового Андретти к наплыву аудитории - большой вопрос. Приведет ли появление нового Андретти к переделу призового пирога - определенно да.
Не обеднеют. Конкуренция - основа развития. А уж про рынок США и Андретти говорить не приходится. Это не Хаас и тем более не Сарджент.
+6
-1
+5
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AgipTm
Ответ LetTong
Андретти намного нужнее зрителям, чем условные Хаас и Альфа Таури
хаас вообще непонятная команда, у которой нет вообще никаких амбиций и цель ее присутствия не ясна
+5
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Денис Андреев
Ответ Jurgen Klinsmann
было бы интересно сделать так, чтоб формула2 стала местом где можно завоевать место в ф1. например условный андретти подает заявку, залетает в ф2, а оттуда чтоб попасть в ф1 нужно выиграть в ф2. эдакая вторая лига кароч. думаю это повысило бы интерес и ко второй формуле.
Кажется кто то в моторспорт менеджер переиграл)
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Самая быстрая булочка в мире
Если не будут тачку покупать, как делал это Хаас, то будет очередной хиспанией и марашей
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White Pardus
Вот будет повод Тото порыдать)
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sashka_1990
Ответ Сергей Евсеев
Просто возьмите Андретти новой командой. Ни одного минуса, только плюсы.
Приведет ли появление нового Андретти к наплыву аудитории - большой вопрос.
Приведет ли появление нового Андретти к переделу призового пирога - определенно да.
+3
-2
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Mr.BadGuy
Ответ AgipTm
хаас вообще непонятная команда, у которой нет вообще никаких амбиций и цель ее присутствия не ясна
Реклама бренда Haas на весь мир, да еще и почти бесплатная при их бизнес модели.
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ Jurgen Klinsmann
было бы интересно сделать так, чтоб формула2 стала местом где можно завоевать место в ф1. например условный андретти подает заявку, залетает в ф2, а оттуда чтоб попасть в ф1 нужно выиграть в ф2. эдакая вторая лига кароч. думаю это повысило бы интерес и ко второй формуле.
В Ф2 тачки у всех одинаковые, все разница только в способностях команды настраивать тачки. Команде помио того что нужно будет машину для Ф1 строить, так еще и в Ф2 гонятся. Бредовая идея
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Фанат спорта01
Ответ Сергей Евсеев
Не обеднеют. Конкуренция - основа развития. А уж про рынок США и Андретти говорить не приходится. Это не Хаас и тем более не Сарджент.
вот только Андретти даже в индикаре в десятку пе всегда попадает.
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