Тото Вольфф о победах «Макларена» с двигателем «Мерседеса»: «считаю, что у подобной внутренней конкуренции есть свои преимущества»

Вольфф не считает проблемой поражение клиентской команде.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф рассказал о том, что они не жалеют о решении поставлять свои двигатели «Макларену ».

«Я считаю, что у подобной внутренней конкуренции есть свои преимущества. И эта ситуация позволяет избежать рассуждений на тему того, может ли двигатель быть одной из причин того, что ваше шасси работает недостаточно хорошо.

Не слишком ли мы нагружаем шины повышенным крутящим моментом? Хорошо ли управляется двигатель? Ну а видя успехи «Макларена,» двух последних лет [и победы в Кубке конструкторов] мы видим доказательства того, что может быть сделано.

С этой точки зрения, смотря на болид «Макларена» вы понимаете, что он просто был очень хорошо спроектирован и реализован на практике. Последние два года именно болид «Макларена» является эталоном для остальных», – рассказал Вольфф.

