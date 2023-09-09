Жак Вильнев: «Хэмилтон хочет выигрывать гонки, а Расселл хочет победить Льюиса – это разные подходы»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Феттель Жак Вильнев Формула-1 Мерседес Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Жак Вильнев высказался о внутрикомандной динамике в «Мерседесе».

Канадец прокомментировал изменение ситуации: Джордж Расселл, опередивший Льюиса Хэмилтона в прошлом году по очкам, существенно отстает от опытного напарника в 2023-м.

«Похоже, пилотировать «Мерседес» тяжело. Если машина попадает в настройки, она чудесная, однако выпасть из окна настроек легко. Это может быть связано с температурой, топливом, чем угодно. Видно, что пилоты не могут держать скорость в поворотах. Для гонщиков это тяжелая ситуация, даже для Льюиса – пилотаж неестественный.

Расселлу трудно в сравнении с прошлым годом – по какой-то причине он провел прошлый сезон гораздо лучше. Не знаю, в нем ли дело или Льюис выступает лучше, но баланс сместился.

В прошлом году Джордж был типичным… как Риккардо после прихода в «Ред Булл». Джордж перешел из «Уильямса» в «Мерседес», и там был Льюис. Можно сравнить борьбу Феттеля с Риккардо и Льюиса с Джорджем.

Льюис хочет выигрывать гонки, а Джордж хочет победить Льюиса. Так что у них не один и тот же подход к настройкам. Льюис не хотел соглашаться на третьи и четвертые места, поэтому пытался компенсировать недостающую половину секунды агрессивными настройками. И зачастую это лишь замедляет тебя. Вот что случилось с Феттелем во время первого сезона с Риккардо.

Новичок занимается своим делом, он просто рад стать напарником и внезапно выступает замечательно. Однако на второй год это уже не срабатывает», – заявил чемпион «Формулы-1» 1997 года.

Вильнев также поделился мнением о возможном возвращении Хэмилтона в гонку за восьмой титул:

«Когда Льюис в таком положении, в котором сейчас Макс [Ферстаппен], когда машина делает все, что он пожелает, его невозможно победить. То же сейчас происходит с Максом, так что подобное может произойти снова и произойдет – я по этому поводу не переживаю».

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8 комментариев

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ffmp
Ответ Великий Алонсо
Липовый 7-кратный самовозник проиграл почти всем своим напарникам кроме таких тюфяков как Ковалайнен и Боттас, финские тормоза единственные кому он не проиграл. А так Алонсо, Баттон, Росберг, Расселл - все эти ребята побеждали Хэмилтона, важно заметить, что эти поражения не оправдать ненадежной техникой и т.д и т.п, потому что Льюис всегда ездил на надёжных самовозках или околосамовозах
Действующий на тот момент 2-х кратный слил сезон дебютанту и поджав хвост слил всю внутрянку команды и сбежал обратно в прошлую команду, где команда еще больше опозорилась чем прошлая
+9
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duele
Ответ Великий Алонсо
Липовый 7-кратный самовозник проиграл почти всем своим напарникам кроме таких тюфяков как Ковалайнен и Боттас, финские тормоза единственные кому он не проиграл. А так Алонсо, Баттон, Росберг, Расселл - все эти ребята побеждали Хэмилтона, важно заметить, что эти поражения не оправдать ненадежной техникой и т.д и т.п, потому что Льюис всегда ездил на надёжных самовозках или околосамовозах
А как оправдать отсутствие побед у Алонсо на протяжении 10 лет?
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& Drew
Рассела задвинули, его шанс тогда когда у Лью что не пошло, тогда ему дают возможность. Когда машина будет способна конкурировать с РБ предпочтение будет отдаваться лучшему. А на данный момент это кто бы что ни говорил это шестикратный+.
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alex1382
Ответ Великий Алонсо
Красава. Все по фактам, лучший 👍
себя не похвалишь, никто не похвалит?
+1
-1
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